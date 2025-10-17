El sufrimiento del último año de Nadal como tenista: «Dolía ver que intentaba volver y ya no podía»

Rafa Nadal empuñó la raqueta con Carlos Moyá en su banquillo desde 2017 hasta el final de sus días como tenista. Fueron siete años de subidas y bajadas, una montaña rusa emocional que desembocó en litigo final con el físico de Rafa. El balear se retiró porque ya no tenía la oportunidad de entrenar y jugar a un nivel que le compensara personalmente. Se retiró porque Rafa ya no podía ser Rafa.

Se perdió esa condición entre tanta vuelta de lesión. «Intentaba levantarse y ya no podía. También es que nos tenía mal acostumbrados porque siempre que caía, se levantaba y con más fuerza incluso. Hasta que hubo un punto en el que ya fue imposible, especialmente después de la operación. Nada es un luchador incansable con una mentalidad indestructible, pero lamentablemente todo tiene un final», asegura Moyá a OKDIARIO.

El que fuera su entrenador durante siete años, además, era y es amigo de Nadal. «Me dolía mucho porque para mí es mucho más que un tenista. Le veía sufrir al no cumplir los objetivos para volver a entrenar de la manera que quería. Y también cuando competía porque no lo podía hacer de manera plena. A nivel personal, por todo lo que hemos vivido, es algo que duele», añade Carlos Moyá.

El vínculo entrenador-jugador acabó el pasado mes de noviembre de 2024 y Moyá, desde entonces, se mantiene alejado del circuito y con su familia como eje direccional de su toma de decisiones. Disfruta con su mujer e hijos y, por el momento, no está dispuesto a volver a ser esclavo del calendario tenístico. «¿Entrenar a Sinner? Tras Nadal vivo un luto y de momento no me apetece entrenar a nadie», asegura ante la rumorología desatada hace meses.

Moyá no está dispuesto a volver a ser esclavo del calendario tenístico «Quiero pasar tiempo con mi familia y estoy encantado de no tener un calendario que me haga estar aquí o allí. Ahora tengo más libertad y estoy feliz. En estos momentos es en lo que pienso. Nunca se sabe que puede pasar en el tiempo, pero ahora mismo estoy lejos de volver al circuito», explica.