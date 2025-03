Toni Nadal: «No cobraba por entrenar a Rafa porque así podía decirle lo que yo creía que debía decir»

Toni Nadal mantiene su discurso calmado y esclarecedor cuando conversa con este periódico. Es amable, simpático y con pocos pelos en la lengua. Le gusta bromear y es amigo de lo académico. Lo era cuando moldeaba carreras tenísticas y también lo es cuando ofrece charlas motivacionales para empresas. Toni Nadal, orfebre de uno de los mejores tenistas de la historia, su sobrino Rafa, le enseñó a reflexionar a través de los ejemplos.

Lo hizo desde el inicio de la carrera deportiva de Nadal hasta 2017 bajo un argumentario alejado de la nimiedad que obliga al pensamiento más allá de las palabras. «Con Rafael fui muy duro porque entiendo la dureza no como fin, sino como medio para conseguir los objetivos», detalla durante su conversación con OKDIARIO, que se produce después de presentar La Vida Padel Business Hub en Alcobendas.

Toni Nadal inició sus estudios en Historia y Derecho, pero no terminó ninguna de las dos carreras. Comenzó a trabajar en el Club de Tenis Manacor y cinceló la mentalidad irreductible de Rafa con una filosofía que combina trabajo técnica y formación en valores. Toni, ‘el tío Toni’, por más que se reste méritos, fue clave en la exitosa carrera de su sobrino. 22 Grand Slam, 36 Masters 1.000, cinco Copa Davis y dos oros olímpicos.

Pregunta: ¿Cómo se encuentra Rafa Nadal tras la retirada?

Respuesta: Lo primero que quiero decir es que Rafael ya no es actualidad tenística, es un ex tenista que está muy bien y contento en casa. Después de muchos años de competición decidió retirarse y ya sabe que el tenis se acabó para él.

P: ¿Él creyó en algún momento que podía alargar su carrera deportiva?

R: Creo que Rafael apuró hasta el final para ver si conseguía alargarlo y poder recuperarse bien para hacer unos cuantos torneos más a buen nivel. Al final no fue posible y creo que lo acertado fue lo que hizo, acabar.

P: Usted siempre se resta méritos, pero… ¿Cuánta incidencia tuvo realmente Toni Nadal en la carrera de Rafa?

R: Yo no fui clave. Fui su entrenador, especialmente durante los años de formación, pero no fui clave en la incidencia de su carrera. Tuve la suerte de tener a un gran jugador y eso es lo que le permitió a él ser muy bueno, no lo que yo le decía.

P: ¿Cuánta dureza has tenido con Rafa en los entrenamientos?

R: Yo era un tipo duro porque creo en la dureza, no como un fin, sino como un medio para conseguir las cosas. Y fui duro porque el objetivo que teníamos era muy elevado y especialmente porque le tenía una gran estima. Yo nunca sería duro con alguien por el que no sintiera una gran estima y un gran aprecio.

P: Gracias a esa mentalidad… ¿El legado que deja Rafa es diferente al de Federer y Djokovic?

R: Sí, creo que el legado que deja diferente. Hay gente que con sus victorias trasciende en su deporte, como es el caso de Djokovic, que ha sido uno de los mejores deportistas de la historia. Y hay otros deportistas que trascienden el mundo del deporte por su manera de comportarse, por su manera de hacer y creo que es el caso de Federer y de Rafael. La imagen de Rafael va más allá de lo meramente deportivo.

P: Antes hablaba de que no cobraba por ser entrenador de Rafa. ¿Por qué no lo hacía?

R: Pues porque no quería cobrar por ello. Sabía que de esa manera iba a ser todo más fácil, así podía decirle lo que yo creía que le debía decir.

P: ¿Qué cosas no hubiera podido decirle si hubiera cobrado?

R: Bueno… Tendría que haber ido con más cuidado a decirle lo que yo quería porque al final el que paga lo hace para escuchar lo que quiere oír.

P: Hablemos de la actual generación de tenistas en España. ¿Existe cierta escasez además de Alcaraz?

R: La realidad es que tenemos a un gran campeón que es Alcaraz. Los españoles tuvimos la suerte de tener todo un elenco de grandes campeones durante muchos años. Desde Emilio Sánchez Vicario, Corretja, Bruguera, Moyá, Ferrero, David Ferrer, Feliciano Verdasco… Pero bueno, ahora está Carlos Alcaraz que es una gran suerte tenerle aquí. Uno de los mejores del mundo. ¿Y después? Pues vamos a ver cómo suben los siguientes. Está Martín Landaluce, que es un joven que creo que puede aspirar a ser uno de los mejores del mundo. Evidentemente, tener la la pléyade de grandes jugadores que tuvimos no es fácil y es más difícil mantener la cadena, pero también existen buenos tenistas ahora. Están Carballés, Pedro Martínez y distintos tenistas, lo que no se puede aspirar es a tener tres dentro del top 10.

P: En las últimas finales ATP no había ningún jugador que golpeara el revés a una mano. ¿Por qué se produce esta escasez? ¿Por la idiosincrasia del nuevo tenis?

R: No creo que sea algo circunstancial. Los niños empiezan a jugar cuando son muy jóvenes y no tienen fuerza para golpear la pelota con el revés a una mano y la golpean con dos. Después hay muy pocos que suelten la mano y se queden con una. Está visto que con dos manos es un poco más fácil. Al final, pues es normal que casi todo el mundo juegue a dos manos. La idiosincrasia puede ser un factor determinante, pero aún así se le podría pegar. Yo creo que es porque se empieza desde joven a dos manos y eso permite más que a una.