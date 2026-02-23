Revolución en la ciencia: tu cerebro cree que va a comer y tu estómago se lo cree

Fact checked

De pequeños lo comíamos a diario, y posteriormente lo hacemos de manera ocasional. Masticar chicle puede tener beneficios pero también contraindicaciones, especialmente cuando el cerebro cree que va a comer y esta indicación va directa al estómago. Por qué sucede esto.

Los nutricionistas destacan este aspecto cuando se trata de hablar de mascar chicle, que según Rac1, es una goma que ha sabido adaptarse a las preferencias de cada momento y ha perdurado a lo largo de los años, sobre todo porque mucha gente lo utiliza como un recurso para comer menos y evitar picar entre horas. En todo caso, puede tener beneficios y a la vez engañar al cerebro y al estómago creyendo que se tiene hambre. Pero eso solo si mascamos chicle durante cierto tiempo determinado. Así que no debemos pasarnos, y lo más importante, debe ser siempre sin azúcar para no dañar nuestros dientes.

Mascar chicle: el cerebro cree que va a comer

Según la nutricionista Magda Carlas en el podcast Respuestas que alimentan de RAC1, de entrada, el chicle no tiene ningún valor nutritivo y no alimenta, pero masticarlo tiene ciertos beneficios.

Uno de ellos, por ejemplo, salivar y, por tanto, aumenta la hidratación de la boca. «Mascar chicle puede hacer que en la boca haya más saliva y que, por tanto, esté más hidratada, y eso es bueno», especifica la experta.

Puede aumentar el hambre

Lo que especifica la experta es que el chicle no elimina el apetito, e incluso podría intensificarlo, en determinados casos, y es aquí donde se engaña al cerebro y al estómago: «Sólo puede provocarnos más hambre si el chicle tiene azúcar o si pasamos demasiado rato masticándolo», matiza Carlas.

Y además, debemos tener en cuenta que si masticamos durante mucho rato podemos estimular el estómago de tal forma que acabemos haciéndonos venir hambre. Por eso «lo más recomendable es mascar el chicle durante 15 o, como mucho, 20 minutos, no más», asegura la nutricionista Magda Carlas, quien también avisa: «Las personas que sufren bruxismo es mejor que no las coman».

Las ventajas de comer chicle

Según los expertos del Hospital de Nuestra Señora del Rosario, hay diversas ventajas de masticar chicle

Actúa como efecto estimulante en la producción de saliva.

Reduce la acidez en la boca y el estómago debido al aumento del flujo salival.

Mineraliza los dientes gracias al calcio y al hierro.

Si presentan xilitol, inhibe el crecimiento de bacterias.

Mitiga el estrés.

Aumenta la concentración ya que incrementa el flujo de sangre en el cerebro.

Ayuda a ventilar el oído.

Suprime el apetito.

Inconvenientes de mascar chicle

Efectos cariogénicos si contiene azúcares puros o en gran cantidad.

En exceso puede producir gastritis, cólicos y gases.

En exceso puede ocasionar abrasiones o desgastes dentales.

En exceso genera sobrecarga en la articulación temporomandibular.

En exceso provoca sobrecarga e hipertrofia muscular.

En exceso puede producir cefaleas.

Mientras que el doctor Manuel Villapún, responsable de la Unidad de Endoscopia Digestiva del Hospital Nuestra Señora del Rosario, apunta que «masticar chicle puede ser bueno para generar saliva o disminuir el sarro, pero sí que genera gases porque hace que deglutas más aire del habitual».

Otros beneficios a tener en cuenta

Además de lo que puede causar en nuestro cerebro, el chicle tiene otros beneficios, en base a a la clínica dental, Cairo Franch: pues evita la caries siempre que no sea de azúcar, si no es todo lo contrario. Estos profesionales declaran que la Asociación Dental Americana asegura que masticar chicle (sin azúcar) durante 20 minutos después de las comidas puede evitar la caries dental.

Además, como decía la nutricionista Carlas, ayuda a las dietas, la supresión del apetito, ya que, según investigaciones de la Universidad Estatal de Louisiana, quienes mascan chicle ingieren menos golosinas ricas en calorías. Y a la vez, masticar chicle duplica el flujo de saliva otorgando mayor facilidad al paso de alimentos por el esófago y ayudando al correcto funcionamiento de las enzimas.

Otros beneficios son el incremento de la actividad cognitiva, puesto que varios deportistas de élite aseguran que la goma de mascar permite un ligero aumento de la actividad del lóbulo frontal del cerebro. Este incremento cognitivo se traduce en mayor concentración y genera, en ocasiones, una respuesta motriz superior a la de sus oponentes.

Menos bueno para los dientes

La misma clínic dental Cairo Franch cita que para los dientes puede producir cierto desgaste óseo, puesto que si masticamos en exceso desgasta huesos y articulaciones, lo cual puede generar dolores articulares en toda la cabeza. Y hacerlo de modo constante genera dolor de mandíbula dado que se fuerza a las témporo-mandibulares, pudiendo alterar el normal cierre de la boca.