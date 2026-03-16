Ya lo llaman el ‘ejercicio express’: el método que está vaciando los gimnasios y que la ciencia acaba de confirmar

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Mantenerse físicamente activo es uno de los pilares fundamentales para preservar la salud a lo largo de la vida. Sin embargo, muchas personas no suelen destinar tiempo al entrenamiento tradicional debido a las exigencias del trabajo, los estudios o las responsabilidades familiares. En los últimos años, diferentes especialistas en salud y entrenamiento han comenzado a destacar alternativas más accesibles que permiten integrar el movimiento en la rutina diaria sin necesidad de largas sesiones deportivas. Es el ejercicio express que vacía los gimnasios. Entre estas estrategias destacan los llamados snacks de ejercicio y los micro ejercicios, dos enfoques que buscan aprovechar pequeños momentos del día para mantenerse activo.

La idea central de estas estrategias consiste en abandonar la mentalidad de que solo una sesión larga de entrenamiento produce beneficios para la salud. Diversas investigaciones muestran que incluso pequeñas dosis de actividad física pueden generar efectos positivos en el organismo. La Asociación Médica Estadounidense explica que la aptitud cardiorrespiratoria es un indicador modificable de la mortalidad a largo plazo y que los profesionales de la salud deberían fomentar la actividad física en la población. «Alcanzar niveles adecuados de condición aeróbica se asocia con mayor supervivencia, incluso en personas mayores o con hipertensión», mencionan. En este contexto, destacan integrar pequeñas sesiones de movimiento, o ‘ejercicio express’, durante el día para mejorar la salud cuando el tiempo disponible es limitado.

¿Qué son los snacks de ejercicio o ‘ejercicio express’?

Los snacks de ejercicio son pequeñas ráfagas de actividad física intensa que se realizan varias veces a lo largo del día y que suelen durar menos de un minuto. En lugar de dedicar una hora completa al entrenamiento, el objetivo es distribuir el movimiento en distintos momentos cotidianos, aprovechando breves pausas en la rutina.

Según explica el portal Fitness Revolucionario, la relación entre ejercicio y beneficios para la salud no es lineal. Esto significa que las primeras dosis de actividad física producen una mejora significativa en el bienestar general, incluso si se trata de periodos muy breves. En otras palabras, hacer un poco de ejercicio es mucho mejor que no hacer nada.

Este enfoque resulta especialmente útil para personas que creen no tener tiempo para entrenar. Incorporar pequeños momentos de actividad durante el día permite mantenerse activo sin alterar demasiado la agenda diaria. Además, estos ejercicios pueden realizarse en casa, en la oficina o incluso durante los desplazamientos.

¿Qué beneficios generan el ‘ejercicio express’ para la salud?

Los breves momentos de actividad física pueden tener efectos positivos en la salud cardiovascular y metabólica. Según Fitness Revolucionario, tres snacks diarios que incluyan subir tres tramos de escaleras (alrededor de 60 escalones) tres veces por semana pueden mejorar la capacidad cardiorrespiratoria en pocos meses.

Aunque la mejora puede parecer modesta, incluso pequeños aumentos en la condición física se asocian con reducciones importantes en el riesgo de mortalidad. La Asociación Médica Estadounidense señala que la aptitud cardiorrespiratoria es uno de los indicadores más importantes para evaluar la salud cardiovascular y la esperanza de vida.

Otra ventaja de los snacks de ejercicio o ‘ejercicio express’ es su impacto en el metabolismo. «Realizar breves sesiones de actividad antes de las comidas puede ayudar a reducir la respuesta glucémica del organismo, lo que contribuye a mejorar el control del azúcar en sangre», destacan los expertos.

¿Qué son los micro ejercicios y en qué se diferencian?

Los micro ejercicios o micro entrenamientos siguen una lógica similar a los snacks de ejercicio, pero con una pequeña diferencia. En lugar de realizar un único movimiento breve, se encadenan varios ejercicios sencillos durante pocos minutos para generar un estímulo físico mayor.

Este tipo de entrenamiento busca evitar la mentalidad de “todo o nada”. Muchas personas creen que si no pueden completar una sesión completa de entrenamiento es mejor no hacer nada. Sin embargo, los micro entrenamientos demuestran que incluso unos pocos minutos de ejercicio pueden aportar beneficios significativos.

Un ejemplo sencillo de micro entrenamiento podría incluir dos o tres rondas de sentadillas, flexiones y planchas abdominales. Este tipo de rutina puede completarse en pocos minutos y proporciona un estímulo suficiente para activar distintos grupos musculares.

¿Cómo incorporar snacks de ejercicio o ‘ejercicio express’ en la vida diaria?

Una de las grandes ventajas del ‘ejercicio express’ es que puede integrarse fácilmente en la rutina cotidiana. Existen numerosas formas de incorporar pequeños momentos de actividad sin necesidad de equipo especializado ni de acudir al gimnasio.

Por ejemplo, se pueden realizar sentadillas mientras se espera que el agua de la ducha se caliente o hacer flexiones apoyadas en la encimera mientras se prepara el café. También es posible subir escaleras en lugar de utilizar el ascensor o levantarse y sentarse varias veces antes de empezar a trabajar en el escritorio.

Según explica Fisioterapia de River East, estas breves pausas de movimiento pueden ayudar a combatir los efectos negativos de permanecer sentado durante largos periodos. Además, aumentan la frecuencia cardíaca, activan los músculos y contribuyen a mejorar la sensibilidad a la insulina.