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La reciente presencia de Adam Pearson en la alfombra roja de los Premios Oscar 2026 ha llevado el foco mediático hacia una condición poco conocida pero significativa: la neurofibromatosis tipo 1 (NF1), la enfermedad genética que él padece desde la infancia. Más que una simple aparición en Hollywood, su trayectoria ha servido para poner sobre la mesa una conversación más amplia sobre diversidad, visibilidad y retos médicos.

Pearson, conocido por su trabajo en cine y televisión, ha usado su voz y visibilidad para sensibilizar sobre la neurofibromatosis, una afección que provoca el crecimiento de tumores benignos a lo largo del sistema nervioso y que suele manifestarse con alteraciones en la piel y en algunos tejidos del cuerpo. Su historia no sólo remite a una lucha personal contra estigmas sociales y actitudes prejuiciosas, sino también al desafío de vivir y prosperar con una condición que muchos conocen poco.

¿Qué es la neurofibromatosis tipo 1?

La neurofibromatosis es un grupo de trastornos genéticos caracterizados por la formación de tumores en los nervios y otras alteraciones en la piel, huesos y sistema nervioso. La NF1 —también llamada enfermedad de von Recklinghausen— es la forma más común, causada por una mutación en el gen NF1, que regula el crecimiento celular.

Este trastorno se transmite de forma autosómica dominante —lo que significa que con la mutación de un sólo gen puede desarrollarse— y se caracteriza por signos como manchas café con leche en la piel, pecas en zonas como axilas e ingle, y la aparición de neurofibromas, tumores benignos que pueden surgir en cualquier parte del sistema nervioso.

Las manifestaciones de la NF1 son extremadamente variables: algunos pacientes viven con síntomas leves, mientras que otros enfrentan complicaciones más severas, incluyendo problemas de visión, dolor crónico, dificultades de aprendizaje o deformidades óseas.

Visibilidad y representación

Adam Pearson ha sido un referente en visibilizar la NF1 más allá del ámbito médico. Su presencia en eventos de alto perfil, como los Oscar, y su carrera artística desafían prejuicios tradicionales sobre estética y discapacidad. En entrevistas previas, ha hablado abiertamente sobre su experiencia, incluyendo episodios de acoso y burlas en su infancia, y cómo esa historia personal ha influido en su compromiso con la concienciación social.

Más allá de la pantalla, Pearson ha defendido que afrontar la neurofibromatosis implica huir de las apariencias y reconocer la dignidad de cada persona, con o sin diferencias visibles. Su labor ha ayudado a que temas médicos complejos lleguen a audiencias globales y a reducir la estigmatización de quienes viven con condiciones similares.

Tratamientos y manejo

Aunque no existe una cura definitiva para la neurofibromatosis tipo 1, los tratamientos se centran en controlar los síntomas, monitorizar el crecimiento de los tumores y abordar complicaciones específicas. En algunos casos, se pueden realizar cirugías para extirpar tumores problemáticos o utilizar terapias dirigidas a minimizar su tamaño y efectos en el organismo.

Un avance relativamente reciente en el manejo de NF1 es el uso de medicamentos como selumetinib, aprobado para tratar ciertos neurofibromas plexiformes en niños, lo que representa un paso importante hacia opciones terapéuticas más precisas.

La atención médica suele ser multidisciplinar y adaptada a las necesidades individuales de cada paciente, incluyendo apoyo neurológico, quirúrgico, dermatológico y psicológico.

Neurofibromatosis en España: perspectiva de afectados

En España, estudios sobre la NF1 muestran que la enfermedad tiene un impacto significativo en la vida diaria de los pacientes y cuidadores, no sólo por los síntomas físicos, sino también por sus repercusiones sociales y laborales. Más de un tercio de los pacientes experimenta afectación psicológica y casi el 20 % afronta dificultades en el ámbito laboral, lo que subraya la necesidad de estrategias de abordaje integral.

Además, el diagnóstico puede tardar años, y muchos afectados y familias enfrentan incertidumbre y falta de información adecuada. La coordinación entre especialidades médicas y el acceso a recursos de apoyo psicosocial se señalan como áreas clave para mejorar la atención.

Su historia recuerda que detrás de cada diagnóstico hay una vida, una trayectoria única y una oportunidad para crear empatía y desestigmatizar condiciones que aún generan desinformación. La neurofibromatosis, aunque poco común, afecta a miles de personas en todo el mundo, y el aumento de su visibilidad puede ser un paso clave para avanzar en investigación, tratamiento y apoyo social.