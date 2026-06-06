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«Los resultados deberían llevar a replantear algunas recomendaciones habituales sobre el uso rutinario de calcio y vitamina D». La afirmación surge tras la publicación de una de las revisiones más amplias realizadas hasta la fecha sobre estos suplementos, tradicionalmente considerados pilares de la prevención de fracturas y la salud ósea en adultos mayores.

El trabajo, publicado en la revista científica British Medical Journal (BMJ), analizó 69 ensayos clínicos aleatorizados que incluyeron a más de 153.000 participantes. La conclusión sorprendió a numerosos especialistas: ni el calcio ni la vitamina D, administrados por separado o en combinación, mostraron beneficios clínicamente relevantes para reducir el riesgo de fracturas o caídas en la mayoría de los adultos estudiados.

Durante años, millones de personas han consumido estos suplementos bajo la premisa de que ayudaban a fortalecer los huesos y prevenir fracturas asociadas al envejecimiento. Sin embargo, los investigadores concluyen que, en población general que vive en la comunidad y que no presenta un riesgo especialmente elevado de osteoporosis o fracturas, el impacto real parece ser mucho menor de lo que se pensaba.

Los autores revisaron décadas de investigación y observaron que los beneficios absolutos eran mínimos o inexistentes para la mayoría de los resultados analizados. En el caso de la vitamina D sola, la reducción del riesgo de fractura fue prácticamente nula. Los suplementos combinados de calcio y vitamina D mostraron algunos efectos estadísticos en determinados análisis, pero de una magnitud tan reducida que los investigadores consideran que difícilmente tendrían relevancia clínica para la mayoría de los pacientes.

No obstante, los expertos advierten de que estos resultados no significan que el calcio y la vitamina D carezcan de importancia biológica. Ambos nutrientes siguen siendo esenciales para la salud ósea. La cuestión es si la suplementación sistemática aporta beneficios adicionales en personas que ya presentan niveles adecuados o no tienen deficiencias relevantes.

Envejecimiento

Además, el estudio no se centró en pacientes con osteoporosis avanzada ni en personas que reciben tratamientos específicos para esta enfermedad, por lo que sus conclusiones no deberían extrapolarse automáticamente a todos los grupos de riesgo. Algunos especialistas han recordado precisamente que muchos pacientes con osteoporosis continúan necesitando suplementos como parte de estrategias terapéuticas más amplias.

La publicación reabre un debate que lleva años generando controversia en la comunidad científica. De hecho, revisiones previas ya habían detectado una notable variabilidad entre las distintas guías clínicas internacionales respecto a las dosis recomendadas de calcio y vitamina D, así como diferencias en la calidad metodológica utilizada para elaborar dichas recomendaciones.

Osteoporosis

Para los investigadores, el mensaje principal no es abandonar automáticamente los suplementos, sino avanzar hacia una medicina más personalizada. Antes de recomendar calcio o vitamina D de forma rutinaria, podría ser necesario valorar factores como la edad, el riesgo real de fractura, la presencia de osteoporosis, los niveles sanguíneos de vitamina D o la existencia de déficits nutricionales específicos.

Mientras tanto, los especialistas recuerdan que la salud ósea depende de múltiples factores que van mucho más allá de una cápsula diaria: actividad física regular, ejercicios de fuerza, una alimentación equilibrada, una adecuada ingesta de proteínas y la prevención de la fragilidad siguen siendo algunas de las herramientas más eficaces para mantener huesos fuertes durante el envejecimiento.