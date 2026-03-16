Suena extraño, pero la ciencia lo avala: la verdadera razón por la que te quedas sin energía a las 5 de la tarde está en este parche

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La diabetes es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo y que requiere un control constante de los niveles de glucosa en sangre. Para quienes viven con esta afección, el monitoreo regular es fundamental para prevenir complicaciones y mantener una buena calidad de vida. En los últimos años, los avances tecnológicos han permitido desarrollar dispositivos cada vez más cómodos y precisos que facilitan el control de la glucosa como este parche.

Entre estas innovaciones, encontramos el parche SugarBEAT, una herramienta diseñada para simplificar el seguimiento diario de la glucosa. Un estudio de la Worl Journal of Diabetes asegura que las tecnologías para controlar la diabetes, como la infusión continua de insulina subcutánea (ICIS) y los sistemas de monitorización continua de glucosa (MCG), han mejorado notablemente en las últimas décadas. Gracias a su tecnología, este parche es un sistema busca ofrecer una alternativa menos invasiva y más accesible para muchas personas.

En qué consiste este parche para la diabetes

Según recoge la Asociación Diabetes Madrid, consiste en un parche adhesivo que se cambia a diario y que está conectado a un transmisor recargable encargado de enviar los datos a una aplicación instalada en el smartphone.

A través de esta app, los usuarios pueden consultar sus mediciones de glucosa cada cinco minutos de manera sencilla. La principal novedad de este sistema es que utiliza una tecnología no invasiva basada en lectura transdérmica, evitando el uso de sensores implantados bajo la piel. Este dispositivo fue desarrollado por la compañía Nemaura Medical, que busca ofrecer soluciones innovadoras para el control de la diabetes.

¿Qué es el parche SugarBEAT?

Se trata de un sistema de control de la glucosa que utiliza un parche adhesivo que se cambia diariamente. Este parche está conectado a un transmisor recargable que se encarga de enviar los datos a una aplicación instalada en el smartphone del usuario.

A través de esta aplicación, las personas pueden visualizar sus niveles de glucosa cada cinco minutos, lo que permite un seguimiento constante y detallado de los cambios en el organismo.

Una de las principales innovaciones de SugarBEAT es que utiliza un sistema no invasivo mediante lectura transdérmica. Esto significa que el sensor obtiene la información a través de la piel, sin necesidad de insertar una aguja o un sensor debajo de ella. Este enfoque busca ofrecer una experiencia más cómoda para quienes necesitan controlar su glucosa de manera continua.

Las características del SugarBEAT

Sistema no invasivo

Una de sus principales ventajas es que utiliza un parche desechable diario que realiza la lectura de la glucosa sin necesidad de penetrar la piel. Este método puede resultar más cómodo para muchas personas que desean evitar sensores subcutáneos.

Gráfica AGP

El sistema proporciona la conocida gráfica AGP (Ambulatory Glucose Profile), una herramienta ampliamente utilizada en el seguimiento de la diabetes que permite visualizar patrones de glucosa a lo largo del tiempo.

Alertas predictivas

SugarBEAT incorpora alertas predictivas que pueden advertir al usuario cuando existe riesgo de niveles altos o bajos de glucosa, permitiendo tomar decisiones a tiempo.

Transmisor con batería recargable

El dispositivo incluye un transmisor que funciona con batería recargable, lo que permite reutilizarlo durante más tiempo y reducir la necesidad de reemplazar componentes constantemente.

Posibilidad de colocación en varias zonas

El parche puede colocarse en diferentes partes del cuerpo, incluyendo:

Brazos

Muslos

Abdomen

Precio accesible

Según la propia compañía desarrolladora, SugarBEAT ofrece uno de los precios más bajos de la industria de control continuo de la glucosa. Esto podría facilitar el acceso a este tipo de tecnología a un mayor número de pacientes.

¿Cómo funciona el parche SugarBEAT?

En general se basa en una tecnología innovadora que utiliza una corriente eléctrica muy suave e imperceptible que atraviesa la piel.

Este proceso permite extraer una pequeña cantidad de moléculas de glucosa a través del tejido intersticial, que es el líquido que rodea las células del cuerpo. A partir de esta información, el sistema puede estimar los niveles de glucosa.

El parche sensor puede adherirse al brazo, al muslo o al abdomen, dependiendo de la preferencia del usuario. Cada uno tiene una duración de un solo día, por lo que debe sustituirse diariamente.

Con cada parche es necesario realizar calibración capilar, es decir, una medición tradicional mediante punción en el dedo para asegurar la precisión de los datos.

Después de colocarlo, el dispositivo necesita aproximadamente media hora para calentarse y comenzar a funcionar. Una vez activado, empieza a ofrecer lecturas de glucosa cada cinco minutos durante un periodo de 24 horas, de manera similar a otros sistemas de monitoreo intersticial.

¿Cómo conseguir el parche y quién lo comercializa?

El parche SugarBEAT fue desarrollado por la compañía Nemaura Medical, una empresa enfocada en el desarrollo de tecnologías médicas innovadoras para el monitoreo de la glucosa.