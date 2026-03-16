Si siempre que echan series antiguas como ‘Aquí no hay quien viva’ en la tele te quedas viéndolas, tienes estos rasgos según la psicología

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Más de 20 años han pasado ya del estreno de ‘Aquí no hay quien viva’, ‘Los Serrano’ o ‘Los hombres de Paco’. Todas ellas son series españolas que moldearon la forma de hacer televisión en nuestro país. Si todavía te quedas viéndo estas series cuando se cruzan en la programación de tu televisión, esto es lo que opina la psicología al respecto.

Que justo al Netflix adquirir la serie ‘Aquí no hay quien viva’ se colocase en el top 10 en el catálogo de la plataforma de streaming no es casualidad. Miles de personas siguen enganchadas a las aventuras de los cómicos vecinos aun años después de su estreno y aun habiendo visto los mismos episodios decenas de veces. La psicología opina que este comportamiento se trata de un reforzamiento positivo; al ver constantemente series que nos gustan del pasado, intentamos conectar con las mismas sensaciones que sentíamos al ver esos episodios por primera vez. Es decir, ver episodios repetidos constantemente es una forma de querer volver al pasado.

También denota ser una persona rígida y poco flexible; ver constantemente las mismas series repetidas puede equivaler a un «más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer», en el que el espectador se siente solamente cómodo en la sensación de control que le otorga su serie de confianza. Además, al ser un denominador común en gran parte de la sociedad, que la misma gente repita los mismos capítulos una y otra vez es un gran antídoto contra la soledad y permite a la gente ser parte de una misma comunidad al compartir los mismos gustos.

Los expertos en psicología recomiendan intentar salir de nuestra zona de confort y probar a ver series y películas nuevas que nos despierten nuevas sensaciones y nos ayuden a combatir la soledad y nostalgia que provoca ver los mismos episodios una y otra vez.