La Fundación IDIS impulsa la estrategia de IA en salud con una jornada sobre la revolución que supone y un proyecto sectorial

Fact checked

La Fundación IDIS, en su labor de entidad conectora del sector sanitario privado, impulsa la estrategia de Inteligencia Artificial con un gran proyecto plurianual, que llega hasta junio de 2028, para analizar el estado de situación del sector, proponer acciones conjuntas y evaluar el grado de madurez al término de este periodo. En este sentido, ha inaugurado una serie de encuentros bajo el sello “IDIS-Lab” para ser un laboratorio de ideas en innovación, con la jornada “IA: la revolución que transforma la salud”, destinada a analizar el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector sanitario. El evento reunió a expertos para compartir experiencias y explorar el papel del sector privado en la innovación que está impulsando la transformación del sistema de salud.

Fernando Campos, presidente de la Fundación IDIS, dio la bienvenida a los asistentes subrayando que la IA ha dejado de ser una cuestión del futuro para convertirse en una realidad presente. «Hablar de Inteligencia Artificial es hablar de decisiones que se están tomando hoy y que van a condicionar cómo cuidamos de las personas, cómo trabajan nuestros profesionales y cómo garantizamos la sostenibilidad de nuestro sistema de salud en los próximos años», afirmó. Además, destacó que el impacto de la IA dependerá de cómo se integre en la práctica clínica, cómo se regule y cómo se gobierne, insistiendo en que «la Inteligencia Artificial solo tendrá sentido en sanidad si se desarrolla con criterio, evidencia y responsabilidad, siempre al servicio de las personas y de los pacientes».

Por su parte, Natán Díaz Carazo, socio responsable de Sectors Business Consulting para Consulting Corporates KPMG en España, entidad con la que se desarrolla el proyecto, aseguró que “La inteligencia artificial está redefiniendo el modo en que se planifican, gestionan y prestan los servicios de salud, y nuestro compromiso es aportar rigor metodológico, visión y capacidad de ejecución para que esta innovación se traduzca en un auténtico cambio de paradigma, seguro y orientado al impacto. Desde KPMG consideramos esencial impulsar modelos de colaboración que permitan integrar estas tecnologías de manera responsable y coordinada, avanzando hacia un sistema sanitario más eficiente, sostenible y centrado en las personas”.

Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, presentó NEXO IA, un proyecto diseñado para integrar la IA en los flujos de valor del sector sanitario, como la atención, diagnóstico y gestión de pacientes. La iniciativa tiene como objetivo proporcionar estrategias claras, infraestructuras adecuadas, y una gobernanza sólida en la creación de un sistema de vigilancia y monitorización del uso de la IA en la sanidad privada. NEXO IA facilitará el intercambio de experiencias y sinergias entre los miembros de IDIS, con el objetivo de impulsar estrategias e iniciativas que beneficien a todo el sector y por ende a los pacientes.

El proyecto se centra en seis objetivos clave: observar las iniciativas del sector, construir estrategias comunes, formar a los profesionales sobre el uso ético de la IA, ofrecer mejores prácticas, informar sobre avances relevantes y difundir los resultados obtenidos en términos de valor y mejora en los resultados en salud.

La jornada continuó con una ponencia de Julio Mayol, director científico del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos (IdISSC) y catedrático de cirugía en la Universidad Complutense, que destacó que, más allá de la digitalización, lo esencial es generar valor mediante mejores resultados clínicos y un uso más eficiente de los recursos. Mayol también abordó los principales retos del sistema sanitario, como la cronicidad, la escasez de profesionales y la variabilidad asistencial, resaltando la importancia de la ética, la regulación y la gobernanza para garantizar una implementación segura y responsable de la IA.

A continuación, se celebró una mesa de casos de uso moderada por Mayte Segura, directora de Comunicación de la Fundación IDIS, con la participación de Pedro Álvarez de la Gala, head of Digital Innovation and Customer Experience en Roche; David Labajo Izquierdo, director de Innovación Southern Europe en Siemens Healthineers; Jesús Sánchez Mena, director Corporativo de Informática y Transformación Digital en HM Hospitales; y Manuel Vázquez, director de Data e Innovación para Sanitas y Bupa ELA. Durante la mesa, se abordaron temas clave sobre la IA en salud, como cuál es el valor real de la IA y su adopción en la práctica clínica. Asimismo, se expusieron casos de uso prácticos que ya suponen una mejora de los resultados clínicos, diagnósticos más rápidos y más precisos, gestión más eficiente, e investigaciones más amplias y con menor carga de tiempo y de recursos, entre otros ejemplos reales. .

Adolfo Fernández-Valmayor, secretario general de la Fundación IDIS, clausuró la jornada destacando que la IA representa una oportunidad clave para mejorar el sistema sanitario y la salud de las personas. “La Inteligencia Artificial es una palanca para aumentar la eficiencia y la calidad en los sistemas, para eliminar burocracia, automatizar la gestión del dato y liberar tiempo de los profesionales, en pro de la investigación y del trato directo con los pacientes”, afirmó. También resaltó que el verdadero desafío no es tecnológico, sino que tiene que ver con la gobernanza del dato, la interoperabilidad y la generación de confianza.

El encuentro ha dado pie al inicio del proyecto de la Fundación IDIS, en el que participan más de 40 miembros pertenecientes al sector asistencial, asegurador, de la industria farmacéutica y de tecnología sanitaria, poniendo de manifiesto un trabajo colaborativo para consolidar un modelo más innovador y eficiente, en línea con el compromiso de la Fundación IDIS con el desarrollo de proyectos que fortalezcan el sector y contribuyan a un sistema sanitario más robusto y centrado en los pacientes.