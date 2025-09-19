El Real Madrid tropieza de forma incomprensible contra el Río Breogán

El Real Madrid tropezó incomprensiblemente contra el Río Breogán, anfitrión del Torneo EncestaRías en Pontevedra, y se quedará sin test de altura ante el Valencia Basket este sábado. En lugar de la final, jugará el partido por el tercer o cuarto puesto frente al Baskonia en su último amistoso de la pretemporada antes de la Supercopa de España del próximo fin de semana. El equipo gallego aprovechó una desconexión total de los de Sergio Scariolo en el último cuarto tras ir ganando de 19 puntos en el tercero para llevarles a la prórroga.

En la prolongación, los nervios se apoderaron de un Real Madrid que decidió mal en todas las acciones a cara o cruz, brindando una imagen realmente mala a una semana de jugarse el primer título de la temporada en el Martín Carpena de Málaga. Scariolo patinó en su segundo amistoso al frente del equipo, en el que hizo debutar a Trey Lyles y Gabriele Procida, dos de los seis fichajes que ha realizado el club este verano para fortalecer las carencias de la plantilla que hereda de Chus Mateo.

Como decimos, este sábado a las 18:00 el Real Madrid tendrá otro test de pretemporada contra el Baskonia, el último previo a la semifinal de Supercopa frente a La Laguna Tenerife. El conjunto blanco se desinfló por completo en el último cuarto ante el decimotercer clasificado de la anterior ACB y Scariolo se jugó el partido en la prórroga con un quinteto con aroma a titular.

Era el formado por Facundo Campazzo, Andrés Feliz, David Krämer, Usman Garuba y Chuma Okeke, pero la expulsión del estadounidense, sensación de la pretemporada blanca generó la entrada de Procida para unos últimos segundos en los que Keandre Cook castigó a los de Scariolo desde el tiro libre para darle la victoria al Río Breogán (83-78) en un torneo que organiza y que cada año adquiere más prestigio. En su décima edición, se jugará el trofeo con el subcampeón de la pasada Liga Endesa (sábado a las 20:30).