Último test de Scariolo antes de jugarse su primer título con el Real Madrid

Sergio Scariolo dirigirá este viernes su segundo partido como entrenador del Real Madrid de baloncesto. El histórico ex seleccionador de España se pone al frente del banquillo en quizá su primera y única toma de contacto antes de la Supercopa del próximo fin de semana en la que se jugará su primer título como técnico del equipo blanco. Será ante el Río Breogán (21:15 horas), anfitrión del torneo amistoso EncestaRías, y si los suyos logran la victoria se medirían el sábado al ganador del Baskonia-Valencia Basket.

El Real Madrid es así y su presencia en todos los torneos posibles a la que ha acostumbrado al baloncesto español en los últimos años genera la circunstancia de que el debut de su nuevo entrenador esté marcado por la lucha por el primer título de la temporada. Scariolo no tiene más margen para preparar la semifinal ante La Laguna Tenerife que el amistoso de este viernes, en el que está obligado a ganar para gozar de otro test más a una semana del duelo en el Martín Carpena de Málaga.

Pontevedra será testigo de la segunda muestra del Real Madrid de Scariolo en partido no oficial en una cita especial en la décima edición de un torneo que ya se está convirtiendo en tradición durante el final de los veranos. El equipo blanco llega a Galicia invicto en su pretemporada tras ganar a Alba Berlín, Unicaja y Casademont Zaragoza, pero con la mala noticia de la lesión de Theo Maledon.

El base francés, primer fichaje anunciado por el club blanco este verano, se perderá el amistoso y también la Supercopa por una lesión en el aductor de su pierna izquierda, aunque por suerte para Scariolo la lista de baja no es muy amplia. Sólo Mario Hezonja y Gaby Deck se quedaron sin jugar contra el Zaragoza y llegan entre algodones a Pontevedra.

La última prueba de Scariolo

En el caso del croata llegó lesionado a la pretemporada en Valdebebas y apurará sus opciones de disputar algunos minutos en la Supercopa, mientras que el argentino ya es uno más tras superar su calvario de lesiones que le han impedido jugar en los momentos importantes de las dos últimas temporadas. El amistoso servirá para ver el posible debut de Trey Lyles, flamante fichaje desde la NBA, o el de Gabriele Procida, ya con el grupo tras el Eurobasket con Italia.