Scariolo: «¿La NBA Europa? Parece que sí, pero los plazos no quedan claros en este lado del océano»

El Real Madrid es uno de los principales interesados en traer el modelo NBA a Europa como bien demostró al reunirse con un comisionado de la liga estadounidense hace unos meses en París. Fue una entre tantas conversaciones que ahora Sergio Rodríguez mantiene con los directivos americanos para convertir en realidad la llegada del campeonato al viejo continente para crear una nueva competición de clubes. Sergio Scariolo lo mira de cerca, pero no tiene «claros los plazos».

A pregunta de este periódico en la entrevista con el italiano, este responde que «parece que sí» va a ser una realidad. «Pero hasta que no la veamos y tocamos no podemos saber ni el qué ni el cómo ni el cuándo. La sensación es que exista una posibilidad muy concreta de que eso pase, pero los plazos y las modalidades todavía no quedan claras a nadie al menos en este lado del océano», añade Scariolo.

«Ahora es el momento de crear una Liga en Europa», aseguró en su día Adam Silver. El plan es implantar el nuevo modelo de competición de clubes europeos dentro de dos o tres años, aunque la relevancia del Real Madrid en la Euroliga como club fundador complica los plazos. La entidad madridista formó el torneo a principios del siglo XXI con el fin de despejarse de su camino a la FIBA y a día de hoy sigue contando con licencia A, es decir, su presencia en cada edición es inamovible.

Sin embargo, cuenta con una ventaja para escapar de la Euroliga en 2026, curso en el que expira una licencia que no han renovado. Scariolo también habla del cambio de paradigma en el club blanco en este sentido: «El Real Madrid es un club que tiene una identidad que viene de tan lejos y que ha sabido cambiar con el paso de los años. No somos un equipo que represente el club de hace 100 años y no seremos por supuesto los mismos dentro de 20. Es muy difícil».

Scariolo y la modernización del Real Madrid

«Ahora es un momento de muchos cambios dentro de la evolución del baloncesto y de lo que se prevé que pueda ser la evolución de las competiciones en los próximos años. La evolución no es ‘americanizarse’, es modernizarse y estar constantemente a la altura de la situación», zanja el técnico italiano.