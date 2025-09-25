Ricky Rubio y Santi Yusta desean suerte a Scariolo en el Real Madrid

Dos pupilos del italiano en la selección española y futuros rivales en ACB desean suerte al italiano El MVP del Mundial de 2019 y la estrella de Casademont Zaragoza responden a este periódico sobre el nuevo Real Madrid Lea aquí la charla con Scariolo al completo

Dos pupilos de Sergio Scariolo en la selección española y futuros rivales en ACB desean suerte al nuevo entrenador del Real Madrid antes de su debut en partido oficial el próximo sábado frente a La Laguna Tenerife en la semifinal de la Supercopa de España. Ni Ricky Rubio ni Santi Yusta pondrán a prueba al italiano en su debut, pero se cruzarán con este a lo largo de los próximos meses al menos dos veces en Liga.

En medio de la fiesta de presentación de la temporada, Rubio reaparece ante los medios, entre los que se encontraba este periódico, para responder a cuestiones como la nueva etapa de Scariolo en el Real Madrid: «Tienen que defender el título y con Sergio seguro que van a incluso poner nuevas trampas que le gustan mucho. Es una Liga muy competida, con muchos equipos que se han reforzado bien. Unicaja, Valencia… va a ser muy divertido».

Por su parte Santi Yusta, estrella del Casademont Zaragoza le desea «muchísima suerte». «Va a un equipo complicado porque requiere mucha tensión al ser así de grande. Ojalá le vaya genial y gane muchas cosas. Meteré todos los triples que se puedan en el Palacio», asegura al micrófono de OKDIARIO.