Doncic quiere retirarse en el Real Madrid: «Ellos me criaron…»

Luka Doncic lleva al Real Madrid en su corazón. El base esloveno ha pasado casi toda su carrera en el club blanco, donde se ha formado desde bien pequeño hasta llegar al primer equipo del club. Debutó el 30 de abril de 2015 y a partir de ahí se asentó en la primera plantilla hasta convertirse en la gran estrella del conjunto que dirigía Pablo Laso, antes de poner rumbo a la NBA. Ahora asegura que su objetivo es retirarse el Real Madrid.

Después de tres años en el equipo, el esloveno decidió empezar una nueva aventura en la mejor liga del mundo. Fue drafteado en el puesto número tres por los Atlanta Hawks, quienes traspasaron sus derechos a los Dallas Mavericks de forma inmediata. La franquicia texana necesitaba un líder en torno al que formar un equipo.

Desde que se retiró Dirk Nowitzki, los Mavs no conseguían encontrar un líder que les devolviera la alegría. En Doncic encontraron al sucesor de la leyenda germana, y poco a poco el equipo fue creciendo. Ya en la 2022-23 Dallas fue incluido en el mejor quinteto de la NBA a pesar de no clasificarse para los playoffs. Pero tras ese batacazo, los Mavericks volvieron más fuertes que nunca con Doncic e Irving liderándoles hasta llegar a las Finales de la NBA, las primeras para Luka.

El canterano blanco ha crecido mucho a lo largo de estos años y ahora su único objetivo es hacer historia en Los Angeles Lakers. Pero Doncic no se olvida de su pasado, del equipo que le formó como profesional y el que le llevó a la élite. En una entrevista concedida en The Wall Street Journal, le preguntaron al base esloveno si uno de sus objetivos en el futuro era retirarse vistiendo la camiseta del Real Madrid. «Sin duda. Ellos me criaron», reconoció.

De blanco hizo historia, y sigue siendo una persona muy querida por el club y la afición. Cuando regresó con la camiseta de los Mavs por primera vez recibió un sentido homenaje del Real Madrid. Aunque esté al otro lado del charco, Luka Doncic no se pierde un partido de su equipo. Siempre que puede y le coincide que juega el Madrid en Euroliga o ACB aprovecha para verlo. Ahora ha reconocido que su sueño es retirarse de blanco.