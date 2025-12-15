Otra victoria para el Real Madrid: Okeke consigue el pasaporte nigeriano y dejará de ser extracomunitario

El Real Madrid suma una ‘victoria’ más a su racha de ocho consecutivas. Esta vez no la ha logrado sobre la cancha, sino en las oficinas de ciudadanía, unos ‘partidos’ que a veces resultan más complicados que los que se disputan en un pabellón de baloncesto. Concretamente, lo ha hecho en la de Nigeria, donde Chuma Okeke (27 años y 2,01 metros) ha conseguido la nacionalidad del país de nacimiento de su padre, lo cual le permitirá dejar de ser extracomunitario.

La obtención del pasaporte nigeriano de Okeke supone una gran noticia para el Real Madrid, ya que hasta ahora Sergio Scariolo contaba con tres extracomunitarios, lo que le obligaba a descartar siempre a dos de ellos en encuentros de la ACB. De entre el estadounidense, su compatriota Trey Lyles y el argentino Gaby Deck, sólo uno había podido saltar al parqué en las 10 primeras jornadas de la Liga Endesa y en los dos duelos de la Supercopa de España.

Pero la presencia de tres extranjeros no suponía un problema para el plan de juego de Scariolo, sino también a la hora de acometer más fichajes. Cabe recordar que el Real Madrid se decantó por Alex Len para suplir la marcha de Bruno Fernando en la posición de pívot, en parte, por este motivo, cuando le interesaba más un perfil de jugador joven.

El caso es que el ala-pívot estadounidense, llegado el pasado verano procedente de la NBA, ya no es extracomunitario gracias a la rápida tramitación de su pasaporte nigeriano. Okeke pudo solicitar el documento por la ascendencia familiar y la reglamentación indicaba que era cuestión de meses que lo obtuviera. La clave está la firma de Nigeria y otros países del Acuerdo Cotonú, que permite a los jugadores de las naciones incluidas en él ser comunitarios en ligas de la Unión Europea.

Lo que le falta a Okeke para ser comunitario

Como ha adelantado As y ha podido confirmar OKDIARIO, el ala-pívot dejará de ser extracomunitario próximamente. Una vez adquirido el pasaporte, Okeke debe esperar a que la ACB lo valide y sea inscrito como jugador comunitario. Cabe aclarar que no es necesario haber disputado ningún partido con la selección nigeriana para figurar como tal, ya que la vinculación con el país no es deportiva, sino familiar.

Desde ese momento, que se producirá en las próximas semanas, Scariolo podrá contar con cualquiera de sus 15 efectivos para choques de Liga, con duelos decisivos a la vuelta de la esquina como el de Unicaja Málaga y el Clásico ante el Barcelona, ambos en el Movistar Arena (28 de diciembre y 4 de enero). En Euroliga no había problema porque no existe esa norma.

Así todo, el Real Madrid ya espera a que el Gobierno español apruebe también la nacionalidad de Deck. Su caso es más complejo, ya que la lentitud es máxima en las oficinas de nuestro país y además pasó una temporada fuera del país debido a su corta aventura en la NBA. El argentino acumula seis años en España, divididos en dos etapas (2018-2021 y 2022-2025).

Siempre alerta en el mercado

El club blanco meditaba el fichaje de un ‘2’ manejador desde el inicio de temporada, pero lo frenó debido a la irrupción de Theo Maledon desde su recuperación. Aun así, el Real Madrid siempre está atento al mercado como bien dice Scariolo cada vez que se le pregunta, y más ahora con el pasaporte de Okeke, que permite la entrada de otro estadounidense.