Jornada 14 de la Liga Endesa: Real Madrid-Barcelona

Durísimas palabras de Llull sobre el calendario: «No son excusas, es un llamamiento al sentido común»

El capitán del equipo blanco denunció una situación que no le parece "normal"

Los de Scariolo acabaron de jugar pasadas las 23:00 horas del viernes contra el Dubai y este domingo a las 12:30 arrancó el Clásico

El balear no lo puso como justificación, ya que el Barcelona también jugó el viernes a las 20:00

Sergio Llull realizó una dura crítica contra el calendario del baloncesto europeo. Después de la derrota del Real Madrid contra el Barcelona en el Clásico de la Liga Endesa (100-105), el capitán del equipo blanco quiso hacer un «llamamiento al sentido común», sin poner como «excusa» al tropiezo el escaso tiempo entre partido y partido, ya que el Barça también jugó con menos de 48 horas de antelación.

El Real Madrid terminó su partido de Euroliga contra el Dubai Basketball pasadas las 23:00 horas del viernes y este domingo a las 12:30 arrancaba el Clásico. «No han sido ni 48 horas. No sé si le parecerá normal al que hace el calendario, a mí no me lo parece ni para un equipo ni para otro. No es una excusa que ponga yo por esta derrota, sino un llamamiento al sentido común a la hora de hacer el calendario para todos porque repito que el Barcelona jugó el viernes por la noche», criticó Llull, un discurso que también volvió a entonar su entrenador, Sergio Scariolo, en rueda de prensa.

Llull y Scariolo claman por el calendario

«Antiguamente, había una norma de que tenían que pasar 48 horas entre partido y partido, vale para el Barça igual que para nosotros. Así es la programación global y no ayuda a que los jugadores terminen una recuperación completa después del partido anterior», insistió el italiano, acerca del calendario.

