Durísimas palabras de Llull sobre el calendario: «No son excusas, es un llamamiento al sentido común»

Sergio Llull realizó una dura crítica contra el calendario del baloncesto europeo. Después de la derrota del Real Madrid contra el Barcelona en el Clásico de la Liga Endesa (100-105), el capitán del equipo blanco quiso hacer un «llamamiento al sentido común», sin poner como «excusa» al tropiezo el escaso tiempo entre partido y partido, ya que el Barça también jugó con menos de 48 horas de antelación.

El Real Madrid terminó su partido de Euroliga contra el Dubai Basketball pasadas las 23:00 horas del viernes y este domingo a las 12:30 arrancaba el Clásico. «No han sido ni 48 horas. No sé si le parecerá normal al que hace el calendario, a mí no me lo parece ni para un equipo ni para otro. No es una excusa que ponga yo por esta derrota, sino un llamamiento al sentido común a la hora de hacer el calendario para todos porque repito que el Barcelona jugó el viernes por la noche», criticó Llull, un discurso que también volvió a entonar su entrenador, Sergio Scariolo, en rueda de prensa.

Llull y Scariolo claman por el calendario

«Antiguamente, había una norma de que tenían que pasar 48 horas entre partido y partido, vale para el Barça igual que para nosotros. Así es la programación global y no ayuda a que los jugadores terminen una recuperación completa después del partido anterior», insistió el italiano, acerca del calendario.