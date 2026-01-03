Un histórico Llull alcanza los 1.200 partidos con el Real Madrid: «Habla mucho de él como persona»

Sergio Llull amplió su leyenda en la noche de este viernes al redondear su increíble e histórica cifra de partidos con el Real Madrid a los 1.200. El jugador balear jugó cerca de siete minutos contra el Dubai Basketball en la Euroliga, tiempo suficiente para llegar a esa impresionante marca nunca antes alcanzada en el equipo blanco. El que más se acercó en su día fue Felipe Reyes con 1.046 encuentros disputados.

El capitán del equipo blanco saltó al parqué en el octavo minuto de partido, desde el banquillo, a la vez que la megafonía del Palacio de los Deportes anunciaba su cifra de 1.200 partidos con el Real Madrid. Llull llegó a la capital en 2007 procedente del Manresa. Desde entonces, el base se ha convertido en una pieza importantísima en la historia reciente del club.

Llull ha ganado tres Euroligas (2015, 2018 y 2023), nueve Ligas ACB (2007, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2022, 2024 y 2025), siete Copas del Rey (2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020 y 2024), nueve Supercopas de España (2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023) y una Copa Intercontinental (2015).

Hace un año, el 3 de enero de 2025, Llull también se convirtió en el jugador con más partidos en la historia de la Euroliga, superando al estadounidense Kyle Hines. Con el de este viernes, el jugador menorquín llega a los 464 partidos en la competición continental, donde también lidera su clasificación histórica de triples con 692 lanzamientos acertados.

Incombustible Llull

Llull amplía así su leyenda en el Real Madrid y aventaja aún más a Reyes, otra figura de gran calado en la historia del club y segundo en la lista. El base llegó al Real Madrid en la temporada 2007-08 con sólo 19 años, cuando Joan Plaza estaba al frente del banquillo. El pasado verano firmó la renovación con el club hasta el final de la presente temporada, en la que será su vigésima campaña defendiendo la elástica blanca.

«Desde luego es una leyenda. Podrá jugar mejor o peor, más o menos, pero es una presencia tremenda dentro del vestuario, en el banquillo… uno de los jugadores que componen el alma más competitiva del equipo. Es un número impresionante. Es una cantidad tremenda que no la ha alcanzado nunca nadie y eso habla mucho a favor obviamente de él como jugador, pero sobre todo como persona porque mantenerse en este equipo durante tanto tiempo no está al alcance de muchos», dijo Sergio Scariolo, felicitando a su capitán por esa increíble marca.