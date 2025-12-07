Llull es eterno: da la victoria al Real Madrid en Tenerife con una canasta sobre la bocina

Don Sergio Llull. Pasarán los años y esta leyenda seguirá dándole victorias y títulos al Real Madrid. Este domingo culminó su primera gran obra de esta temporada 2025-26 dándole a los blancos el octavo triunfo en la Liga Endesa sobre la bocina contra La Laguna Tenerife (70-71). Los madridistas perdieron una cómoda renta con la que se fueron al descanso y acabaron venciendo con la épica canasta de su capitán.

En el mejor momento de la era Scariolo, el Real Madrid se volvía a enfrentar al primer rival al que tuvo que hacer frente el técnico italiano con apenas tres semanas de trabajo a finales de septiembre en el Carpena. Este domingo tocaba visitar a La Laguna Tenerife en el Santiago Martín después de la semana de parón por las ventanas FIBA, la cuarta salida consecutiva del equipo blanco entre ACB y Euroliga.

El Real Madrid, a lomos de Mario Hezonja y Edy Tavares, salió airoso de un buen inicio de Tenerife, previo homenaje a David Krämer, ex de La Laguna y ahora tirador del equipo blanco. Como se preveía, el partido empezó igualado y Llull logró romper un poco esa igualdad con su segundo triple. Los blancos fueron creciendo poco a poco y así su parcial en el segundo cuarto (2-10 para un 18-28).

El Tenerife sostuvo el mejor tramo del Real Madrid en la primera parte hasta el último aliento, en el que frenaron no dos, sino tres intentos de Andrés Feliz y Tavares bajo el aro evitando una canasta que habría significado los 10 puntos de desventaja al descanso (25-33). La Laguna despertó y secó a los de Scariolo en un tercer cuarto de mínimos con un parcial de 25-16 para ponerse a un punto (48-49) y dejar un último cuarto súper emocionante.

Final de vértigo entre Tenerife y Real Madrid

Y más que se puso cuando a falta de 49 segundos Aaron Doornekamp ponía las tablas con un triple y un tiro libre consecutivos (69-69). Jaime Fernández, autor del fallo que impidió la victoria de Tenerife en semifinales de Supercopa, tuvo dos lanzamientos desde el 4,60 para ganar al Real Madrid.

Llull es eterno

Anotó el segundo y sólo la pizarra de Scariolo podía salvar a su equipo con 2,9 segundos restantes. ¿Y en quién se iba a apoyar sino el italiano? Canastón sobre la bocina de Llull para darle al Real Madrid su octavo triunfo en Liga para colocarse líder. El balear, además, culminó su mejor actuación del curso con 11 puntos y 3/5 en triples.