Scariolo tras su triunfo más sufrido: «Hemos ganado el partido en el final del tercer cuarto»

Sergio Scariolo atendió a los medios de comunicación tras la sufrida victoria del Real Madrid contra el Zalgiris Kaunas en el partido de la jornada 12 de la Euroliga (100-99). El entrenador del equipo blanco felicitó a los suyos por la capacidad para ganar un choque tan competido, en el que los triples pudieron serlo todo para los lituanos.

«Un triunfo muy valioso contra un equipo que ha demostrado por qué está donde está, con una capacidad de anotación espectacular. Los jugadores merecen un reconocimiento, entiendo que el partido desde fuera ha sido un partidazo con tanta anotación, momentos de tensión, cambio de liderazgo… pero obviamente por parte nuestra sabemos que hay algún aspecto cerca de canasta que podemos controlar mejor y obviamente hoy hemos podido tener una anotación muy alta yendo a la pintura», comenzó Scariolo.

«Esperemos que poco a poco se sume aportación desde el tiro exterior. Hemos visto el ejemplo de Francisco en el cuarto cuarto, lo sencillo que es buscar una ventaja y elaborar las canastas. Le felicitamos y seguimos trabajando para mejorar», añadió en su primera valoración. «Hemos ganado el partido en el final del tercer cuarto tras un inicio complicado en el que hemos cometido algún error», comentó.

«Desde luego tenemos que tener contribución por parte del número más alto de jugadores. Hay algunos que están en algún momento de forma, otros que deben mejorar», exigió, antes de ser preguntando por la ausencia de David Krämer.

Scariolo y los que se tienen que enchufar

«Hemos considerado que otros jugadores, sobre todo en la faceta defensiva, un equipo que mete 100 puntos, hoy 99 por suerte, tenemos que tener. A David no le están entrando los tiros en este inicio y contamos con que vaya recuperando. Primero en el día a día en los entrenamientos y luego en los partidos, una confianza que puede volver a tener con porcentajes de tiro alto. Tendrá su oportunidad pasado mañana. Hay que valorar los mismos puestos que pueden dar algo útil al equipo. Es el criterio de valoración que utilizamos», dijo sobre este asunto.

«Si uno respeta a su equipo nunca se desenchufa. El riesgo de desenchufarse… yo no soy quien tiene que enchufar a nadie. Cada jugador estoy convencido de que intenta hacerlo porque es su obligación. A veces se consigue y otras no. No es como el enchufe y ya estás a tope», concluyó.