Maledon le da al Real Madrid una victoria agónica contra el Zalgiris

El Real Madrid volvió a ganar en la Euroliga este jueves después de dos derrotas seguidas. Una luchadísima victoria que hubo que trabajar durante dos horas y cuarto contra un serio Zalgiris Kaunas con la que iguala su balance (6-6) y le pone más cerca de puestos de play off. Sufrimiento no faltó en ni un sólo segundo del choque, incluso en el último tiro fallido para intentar ganar desde su cancha de Ignas Brazdeikis.

Theo Maledon (25 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias) y Trey Lyles (21-5) decidieron el partido a favor de los blancos en el momento más comprometido, un último cuarto al que se llegó en suma igualdad (62-62) y que se resolvió por la mínima para los de Sergio Scariolo (100-99) pese al festival triplista de Sylvain Francisco (33-3-11 con 6 triples) y del cuadro lituano en general (7/8 en los 10 minutos finales). Mención también un siempre consistente Walter Tavares (12-11 y 3 tapones)

Después de conceder Tavares dos canastas fáciles a Birutis en el inicio y enmendarlo con dos tapones acto seguido, el Real Madrid se puso serio en defensa y se escapó con un parcial de 18-8 de salida con 12 puntos de Facundo Campazzo. Las bombitas del argentino machacaron a un Zalgiris flojo en tiros durante todo el primer cuarto, pero que espabiló en el segundo con tres triples (dos de Sleva y uno de Francisco).

De 28-16, los lituanos pasaron a ponerse a dos de los blancos (33-31), aunque entre Lyles, Campazzo y Sergio Llull lograron mitigar el chispazo. Y también Tavares, que mejoró el ataque y además firmó el tercer tapón de la noche en las narices de Anthony Randolph en el regreso del mítico ala-pívot al Movistar Arena.

El Real Madrid sigue sin convencer

Eso sí, había pedido Scariolo en la previa mejorar porcentajes en los tiros y su equipo se fue a vestuarios sin acertar ninguno de los pocos triples que intentó en toda la primera parte (0/4). Y con su especialista en esas lides, David Krämer, inédito en el partido. El conjunto blanco sobrevivió gracias al 16/28 en lanzamientos de dos y al 100% en 11 libres (43-37 al descanso).

Rompió Alberto Abalde la sequía desde el triple justo después de que Zalgiris cogiese su primera ventaja en el encuentro tras precisamente el quinto fallo de tres del Real Madrid en un tiro centrado de Lyles. La contienda se igualó con una sólida salida de los de Tomas Masiulis (4-10) a la segunda parte y Scariolo lo paró con el empate a 47 para tratar de corregir las pérdidas y activar a los suyos en defensa.

Tardó en conseguirlo, pero el Real Madrid se volvió a conectar y enchufó a su público con el regreso a cancha de Maledon y la aportación ofensiva de Tavares, con minutada incluida. Con un parcial de 12-2, los blancos salieron de su peor momento en el tercer cuarto y recortaron de siete a uno de desventaja (57-58).

Andrés Feliz y Mario Hezonja tuvieron la oportunidad de agrandarlo y devolver el mando a su equipo, pero ambos cortocircuitaron en dos acciones claras para anotar, lo cual al croata además le costó el cambio con bronca de Scariolo. El Real Madrid entró en bonus demasiado pronto y Zalgiris le machacó desde el 4,60 (10/11), aunque una falta clamorosa de Maodo Lo a Maledon en su intento final de empatar desde su cancha otorgó tres libres al francés. Metió todos –previa revisión de los árbitros– y el choque llegaba en tablas al último acto (62-62).

Último cuarto de agonía y triples de Francisco

La vida en 10 minutos para el Real Madrid, y sus dos pulmones Feliz y Lyles. En defensa, ni el tato. El partido tornó en un recital de concesiones defensivas que a su vez le convertía en un espectáculo ofensivo en el que Francisco y su banda evitaban en cada ataque que los blancos terminasen de romper la balanza hacia su lado (77-76, min. 34).

Scariolo sacrifió al mejor Feliz, pero tenía un plan y sabía que meter a Maledon era poner punto y final al partido. Y así fue, el francés, fichajazo de los que marcan una era, firmó siete puntos que fueron absolutamente clave y Campazzo aportó cinco más para tratar de frenar el último acelerón del Zalgiris.

Una técnica sobre Campazzo en posesión para ganar de Zalgiris salvó al Real Madrid. El último cuarto se eternizó entre revisiones y tiempos muertos de Masiulis, pero la victoria era blanca pese a dos triples más de Francisco, que acabó expulsado y aplaudido por la afición lituana, en los últimos 10 segundos. Soplo de aire fresco para los de Scariolo, que el próximo martes visitarán al líder, Hapoel Tel Aviv, en su último partido fuera de Israel, a donde regresará a partir del 1 de diciembre.