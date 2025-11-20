La vuelta de una leyenda: Anthony Randolph vive el Real Madrid-Zalgiris a pie de cancha

Volvió una leyenda. Regresó Anthony Randolph al Movistar Arena casi un año después de su retirada a los 35. El mítico ala-pívot del Real Madrid, ganador de 12 títulos (dos Copas de Europa, tres Ligas, dos Copas del Rey y cinco Supercopas de España) en siete temporadas, presenció a pie de cancha el trascendental partido de Euroliga entre los blancos y el Zalgiris Kaunas. El estadounidense se llevó una merecida ovación por parte de su afición.