El PP censura la «espantada de Begoña Gómez» ante Peinado: es la imagen de «un matrimonio a la fuga»

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha cargado duramente contra la esposa del presidente Pedro Sánchez tras ausentarse este sábado de la citación con el juez Peinado. A su juicio la «espantada de Begoña Gómez» ante el magistrado que le investiga por la comisión de cinco presuntos delitos refleja la imagen de un «matrimonio a la fuga».

«Hace un año, cuando estalló el escándalo de corrupción de su mujer, Pedro Sánchez prometió a todo el país colaborar con la Justicia y lo que hizo fue presentar querellas contra el juez instructor, negarse a declarar cuando fue citado en un juzgado y desatar una campaña infame contra la Justicia de nuestro país», ha expresado.

La reacción de Tellado, no obstante, se produce apenas unas horas de que la esposa del presidente haya declinado a acudir a los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid donde iba a ser informada de que, en caso de que vaya a juicio por presunta malversación en el nombramiento de su asesora, será juzgada por un jurado popular, es decir, por ciudadanos y no por un tribunal compuesto por jueces.

«La espantada de Begoña Gómez de hoy es una muestra más de los nervios del sanchismo y de su actitud obstruccionista hacia la Justicia», ha señalado Tellado. «Hemos pasado del paseíllo por los juzgados al escaqueo, a un matrimonio a la fuga», ha añadido.

A través de una comunicación enviada a los medios, el número dos del PP, que desde el viernes permanece en Murcia debido a la cumbre de barones que, junto con Feijóo, se está celebrando para ordenar los planes políticos de la oposición, Tellado ha sentenciado que «el sanchismo está en la cárcel o escondido, dando un espectáculo penoso y lamentable en esta fase terminal en la que se encuentra».

«Sánchez comenzó su vía crucis judicial diciendo que todo era mentira y lo va a acabar escondiéndose, obstaculizando a la Justicia y dando la peor imagen posible: Hemos pasado del ‘menuda inventada’ al ‘menuda espantada’», ha asegurado.

Tellado, que ha cargado también contra «los insultos a los jueces» que incluso desde la televisión pública, «Telepedro», profieren los miembros del Ejecutivo de Sánchez, ha aseverado con que «quien nada teme, nada oculta ni tras nadie se oculta. Quien nada teme, da la cara y hoy la mujer de Pedro Sánchez no lo ha hecho».

«El movimiento de hoy puede ser legal, pero en cualquier caso es inmoral. Criticaban el plasma y no llegan ni al holograma. Usan el Falcon para irse a Torrejón y no son capaces de presentarse en los juzgados de Plaza de Castilla», ha apostillado.