Alineación del Barcelona contra la Real Sociedad: Lamine Yamal, duda en un once al que vuelve Szczesny

Lamine Yamal será el protagonista del Barcelona-Real Sociedad, aunque la duda está en si estará de inicio en la alineación de Hansi Flick. El jugador vuelve tras su lesión a un Barça que llega con opciones de salir líder de Montjuic. De hecho, lo será si ganan a unos donostiarras que no han comenzado la temporada precisamente bien. Sí que estará Wojciech Szczesny, que vuelve al once tras la lesión y operación de Joan García.

Los problemas en forma de lesión se le multiplican al conjunto culé, puesto que además de la lesión de su portero, que estará de baja un mínimo de un mes y es seria duda para el primer Clásico del curso, también cuentan con la ausencia de Raphinha. Tampoco están Gavi ni Fermín, dado que el primero de ellos también ha tenido que pasar por el quirófano, al igual que Joan García, y el segundo se está recuperando de una lesión en el psoas.

Cuatro jugadores con los que Flick no podrá contar, pero cuyas bajas se contrarrestan con la presencia de Lamine Yamal. Tras cuatro partidos fuera de los terrenos de juego, el jugador del Barcelona vuelve. Lo hace en el regreso del Barcelona a Montjuic, después de jugar los primeros partidos del curso en el Johan Cruyff, puesto que el club aún no tiene la licencia para volver al Camp Nou. Eso sí, aunque Yamal vuelve a estar a disposición de Flick para el choque contra la Real, eso no quiere decir que vaya a ser titular.

Su presencia de inicio podríamos decir que es la gran incógnita. El Barça ha sobrevivido sin Lamine Yamal en estos encuentros, en los que ha empatado un partido y ganado los otros tres. Ahora, ya con su joven estrella, se encuentran en disposición de ponerse líderes, tras la goleada del Atlético al Real Madrid en el derbi madrileño. Si sacan los tres puntos, se pondrán al frente de la tabla.

Alineación probable del Barcelona contra la Real Sociedad

Sin Joan García, no hay dudas de quién estará en la portería del Barcelona. Llega el turno de Wojciech Szczesny, que tendrá entre cuatro y seis semanas, el tiempo de baja de su compañero, para defender de nuevo la meta del Barça. Será el primer partido del Barça sin su portero titular, pero el polaco ya demostró el pasado curso que es una garantía bajo los palos.

En defensa, también hay dudas. Son varios los recursos que tiene Flick para cada puesto, aunque en esta ocasión parece que Koundé volverá al lateral derecho. En el perfil contrario estará de nuevo Gerard Martín. Por su parte, en en eje de la defensa hay dos puestos para tres futbolistas. Todo apunta a que Cubarsí será de la partida, por lo que Araujo o Eric García se juegan una plaza.

En el centro del campo, parece bastante claro cuál será el tridente que presentará Flick en Montjuic. El técnico dejó en el banquillo a De Jong en el Tartiere, teniendo que meterle en la segunda mitad. El neerlandés será titular ante la Real, junto a Pedri y Dani Olmo.

Por último, la gran duda está en ataque. Lamine Yamal vuelve, pero queda saber si lo hará de inicio o esperará desde el banquillo. Sin Raphinha, el que sí que estará será Rashford, mientras que Lewandowski aparecerá en punta. En caso de que el joven delantero español no esté, su lugar lo ocuparía Ferran Torres.