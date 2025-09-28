Barcelona – Real Sociedad en directo online hoy: cronología, estadísticas en vivo y cómo va el partido de la Liga gratis en streaming

El Barcelona recibe a la Real Sociedad en el Estadio Olímpico Lluís Companys para jugar el partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga. Los pupilos de Hansi Flick son conscientes de que con una victoria frente al cuadro txuri-urdin conseguirían dormir como líderes, por lo que se quieren aprovechar de la derrota que sufrió el Real Madrid en el derbi frente al Atlético este sábado. Te contamos en directo y en vivo online gratis el resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante Barcelona – Real Sociedad.

Barcelona – Real Sociedad, en directo

Así está la clasificación de la Liga

La lucha por el título liguero está al rojo vivo después del resultado que el Real Madrid sufrió este sábado frente al Atlético en el derbi, ya que perdió por 5-2 en el Metropolitano. El Barcelona llegaba a esta jornada 7 de la Liga a dos puntos de los de Concha Espina, por lo que tienen una oportunidad de oro para dormir este domingo como líder de la clasificación de la Liga. Para poder conseguir el liderato los de Hansi Flick tienen que ganar sí o sí a la Real Sociedad en Montjuic, por lo que en un rato sabremos si los culés son capaces de gestionar bien esa presión o no.

Lamine Yamal

Una de las grandes novedades en el Barcelona ha sido la entrada de Lamine Yamal en la convocatoria para jugar este partido contra la Real Sociedad que corresponde a la jornada 7 de la Liga y que se juega en Montjuic. Hansi Flick atendió a los medios de comunicación y desveló que el joven futbolista azulgrana tendrá minutos, pero no desveló si será suplente o titular frente a los donostiarras. Se espera que el internacional español esté en plenas condiciones el próximo míercoles cuando jueguen en la Champions League frente al PSG en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Partidazo en Montjuic

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Barcelona – Real Sociedad que corresponde a la jornada 7 de la Liga que se disputa en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Los azulgranas regresan a Montjuic después de haber jugado sus dos primeros encuentros como local en el Johan Cruyff. Los culés siguen sin poder regresar al Camp Nou y es por ello que vuelven a este campo donde han estado jugando los dos últimos años mientras su casa ha estado en reformas.