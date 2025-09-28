Barcelona – Real Sociedad en directo online hoy: cronología, estadísticas en vivo y cómo va el partido de la Liga gratis en streaming
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona - Real Sociedad de la Liga
Este Barcelona - Real Sociedad corresponde a la jornada 7 de la Liga y se jugará en Montjuic
El Barcelona espera poder lograr la victoria para ponerse líder de la Liga
El Barcelona recibe a la Real Sociedad en el Estadio Olímpico Lluís Companys para jugar el partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga. Los pupilos de Hansi Flick son conscientes de que con una victoria frente al cuadro txuri-urdin conseguirían dormir como líderes, por lo que se quieren aprovechar de la derrota que sufrió el Real Madrid en el derbi frente al Atlético este sábado. Te contamos en directo y en vivo online gratis el resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante Barcelona – Real Sociedad.
Barcelona – Real Sociedad, en directo
Así está la clasificación de la Liga
La lucha por el título liguero está al rojo vivo después del resultado que el Real Madrid sufrió este sábado frente al Atlético en el derbi, ya que perdió por 5-2 en el Metropolitano. El Barcelona llegaba a esta jornada 7 de la Liga a dos puntos de los de Concha Espina, por lo que tienen una oportunidad de oro para dormir este domingo como líder de la clasificación de la Liga. Para poder conseguir el liderato los de Hansi Flick tienen que ganar sí o sí a la Real Sociedad en Montjuic, por lo que en un rato sabremos si los culés son capaces de gestionar bien esa presión o no.
Lamine Yamal
Una de las grandes novedades en el Barcelona ha sido la entrada de Lamine Yamal en la convocatoria para jugar este partido contra la Real Sociedad que corresponde a la jornada 7 de la Liga y que se juega en Montjuic. Hansi Flick atendió a los medios de comunicación y desveló que el joven futbolista azulgrana tendrá minutos, pero no desveló si será suplente o titular frente a los donostiarras. Se espera que el internacional español esté en plenas condiciones el próximo míercoles cuando jueguen en la Champions League frente al PSG en el Estadio Olímpico Lluís Companys.
Partidazo en Montjuic
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Barcelona – Real Sociedad que corresponde a la jornada 7 de la Liga que se disputa en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Los azulgranas regresan a Montjuic después de haber jugado sus dos primeros encuentros como local en el Johan Cruyff. Los culés siguen sin poder regresar al Camp Nou y es por ello que vuelven a este campo donde han estado jugando los dos últimos años mientras su casa ha estado en reformas.
Empate en Montjuic
Estamos en el descanso del partido que empatan 1-1 el Barcelona y la Real Sociedad. Con este resultado, por ahora, el Barça seguiría segundo en la clasificación de la Liga.
¡Descanso en Montjuic!
Hernández Hernández hizo sonar su silbato y los jugadores se marchan a vestuarios. Justo antes hubo un córner a favor del Barcelona, el octavo, que terminó en nada.
Min 45+2
A las nubes
Lo intentó Rashford con un disparo desde fuera del área que se marchó al segundo anfiteatro.
Min 45
Tiempo añadido
El cuarto árbitro indica que se jugarán dos minutos más en este primer tiempo.
Min 43
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE KOUNDÉ! Iguala la contienda el Barça en Montjuic. Rashford sacó un centro y el defensa francés remató en el primer palo para batir a Álex Remiro.
Min 42
¡Otra vez Remiro!
Gran acción de Pedri, que se la deja a Roony Bardghji. El disparo del ex del Copenhague lo despejó Remiro con la punta de los dedos. En el córner despejó la defensa visitante.
Min 41
Estadísticas del FC Barcelona contra la Real Sociedad
Recordamos que la Real Sociedad va ganando 0-1 gracias al gol de Odriozola a la media hora de juego. Zubeldia tiene amarilla.
Min 39
¡Remiro!
Vaya paradón de Remiro, que evitó el gol en propia meta de Zubeldia. El rechace lo cazó Pedri, pero disparó forzado y el cuero lo desvió también el defensor de la Real Sociedad. En el córner no consiguieron incomodar al guardameta de la Real.
Min 37
Busca el empate el Barcelona
Gran acción de Bardghji, que colgó un balón y la volea de Rashford la interceptó un central txuri-urdin.
Min 36
Córner sin peligro
Nuevo saque de esquina a favor del Barcelona. Lo sacaron en corto y Bardghji colgó el cuero, pero lo despejó la defensa donostiarra.
Min 34
Mal centro del Barcelona
Centro de Rashford que se fue cerrando y que acabó en los guantes de Álex Remiro.
Min 30
¡GOOOL DE LA REAL SOCIEDAD!
¡GOOOL DE LA REAL SOCIEDAD! ¡GOOOL DE ODRIOZOLA! Jugada del cuadro donostiarra sin que el Barça pueda robarle el cuero. Barrenetxea se llevó en velocidad a Koundé y puso un pase de la muerte que mandó al fondo de la red el lateral derecho.
Min 29
Pedri
Jugadón del futbolista canario, pero su pase final no encontró compañero.
Min 25
Se durmió Dro
Parecía que sería una llegada peligrosa del Barcelona, pero Dro tardó en devolvérsela a Rashford.
Min 22
¡Araújo!
Disparo desde su casa de Araújo que acaba parando en dos tiempos Álex Remiro.
Min 17
Amarilla
Cartulina amarilla para Zubeldia por una falta sobre Lewandowski.
Min 15
Primer cuarto de hora
Se cumplen los 15 primeros minutos y el partido sigue 0-0 en Montjuic. La ocasión más clara hasta el momento, la que tuvo Rashford, que se topó con una mano espectacular de Álex Remiro.
Min 10
¡Paradón de Remiro!
Nuevo córner para el Barcelona. Esta vez fue Roony Bardghji el encargado de efectuarlo. Fue una jugada ensayada con Frenkie de Jong dejándosela de cara a Rashford. El disparo del inglés fue centrado y Remiro repelió el cuero. En el segundo saque de esquina no generaron peligro los culés.
Min 9
¡Ocasión para la Real Sociedad!
Falta que Guedes metió en el área y Mikel Oyarzabal remató como pudo pero el balón se fue cerca del poste.
Min 6
Despeja la Real Sociedad
Primer córner del partido y es para el Barcelona. Marcus Rasfhord lo puso cerradito y despejó la zaga donostiarra.
Min 3
Dro Fernández
Primera gran intervención del joven futbolista del Barcelona, que robó el cuero y finalmente le hicieron falta.
¡Arranca el Barcelona – Real Sociedad!
Comienza este apasionante partido en Montjuic. Al final juega Odriozola por Aramburu porque sintió molestias en el calentamiento. ¡Sacó de centro el Barcelona!
Pronósticos y apuestas para Barcelona vs Real Sociedad
Todo puede ocurrir en este partidazo que va a arrancar, pero es cierto que el Barcelona es favorito para llevarse el triunfo contra la Real Sociedad.
¡5 minutos!
No falta nada para que arranque este partidazo en Montjuic. Los jugadores de la Real Sociedad y Barcelona van a saltar ya al terreno de juego.
La previa
Falta menos de un cuarto de hora para que arranque este partidazo en Montjuic y aprovechamos este ratito para dejarte la mejor previa del Barcelona – Real Sociedad.
Dro Fernández
El joven centrocampista es la gran novedad del once de Hansi Flick para este partidazo en Montjuic. El momento de Dro Fernández.
Hansi Flick
El técnico alemán del Barcelona habló ante los medios sobre la actualidad azulgrana y también aseguró que Lamine Yamal tendrá unos minutos. Las palabras de Hansi Flick.
Joan García
El portero catalán se sometió a una operación de menisco y estará de baja alrededor de dos meses. Es el momento, una vez más, de Szczesny. Así está Joan García.
El PSG
El próximo miércoles el Barcelona se enfrentará al cuadro parisino en la Champions League en Montjuic, pero el PSG tiene a varios futbolistas lesionados.
Regreso a Montjuic
El Barcelona ha tenido que regresar a Montjuic después de que el Camp Nou no consiguiese los permisos necesarios para abrir sus puertas tras las obras que está sufriendo.
Once de la Real Sociedad
También se ha conocido ya el once escogido por Sergio Francisco para dar la sorpresa en Montjuic. Esta es la alineación oficial de la Real Sociedad contra el Barcelona hoy: Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Zubeldia, Aihen; Gorrotxategi, Marín, Turrientes; Guedes, Barrenetxea, Oyarzabal.
Qué se juega cada equipo en esta jornada de Liga
Recordamos que el Barcelona, con una victoria, dormirá líder de la clasificación de la Liga, mientras que la Real Sociedad necesita ganar para alejarse de la zona baja de la tabla.
Alineación del Barcelona contra la Real Sociedad
Ya conocemos el once escogido por Hansi Flick para tratar de conseguir el liderato de la Liga y ojo porque hay sorpresas. Esta es la alineación oficial hoy del Barcelona contra la Real Sociedad: Szczesny; Koundé, Christensen, Araújo, Gerard Martín; Frenkie de Jong, Pedri, Dro; Bardghji, Rashford y Lewandowski.
A qué hora empieza el partido Barcelona – Real Sociedad
La Liga programó este apasionante Barcelona – Real Sociedad en el horario de las 18:30 horas, una menos en las Islas Canarias.
Cómo llega el Barcelona al partido: últimos resultados y estado de forma
El Barcelona volvió por todo lo alto tras el parón de selecciones y han conseguido ganar al Valencia, Getafe, Real Oviedo y Newcastle, por lo que están atravesando un gran estado de forma.
Dónde ver el partido del Barcelona hoy por TV
Recordamos que este Barcelona – Real Sociedad se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar+ Plus. En la web de OKDIARIO narraremos en vivo online gratis todo lo que ocurra en Montjuic.
Todo preparado
Falta apenas una horita y media para que ruede el balón en Montjuic. En breves momentos conoceremos las alineaciones oficiales del Barcelona y de la Real Sociedad.
Posibles cambios
Veremos si Hansi Flick mueve ficha pronto, ya que en el banquillo hay dos futbolistas diferenciales como Dani Olmo o Ferran Torres.