Con Lamine Yamal y con opciones de situarse líderes. Así llega el Barcelona a su regreso a Montjuic, donde se enfrenta este domingo, a las 18:30 horas, a la Real Sociedad. El conjunto culé recupera a su estrella para el choque contra los donostiarras, en el que pueden situarse en lo más alto de la tabla, si ganan y aprovechan la goleada del Atlético al Real Madrid en el derbi. Eso sí, en la vuelta de Lamine no estarán ni Joan García, ni Raphinha, que se suman a la nómina de lesionados donde se encuentran ya Fermín y Gavi.

El Barça vuelve a Montjuic, donde ha estado jugando las dos últimas temporadas. No han conseguido que el Ayuntamiento de Barcelona les dé el visto bueno para volver al Camp Nou, que aún tiene «deficiencias» que imposibilitan que se disputen allí partidos. Por ello, el club ha tenido que buscar una alternativa, más allá del pequeño Johan Cruyff, en el que sólo entran 5.000 espectadores y donde además juegan el femenino y el Barça Atlètic.

Los culés se enfrentan a una Real Sociedad que llega en horas bajas. La llegada este curso de Sergio Francisco al banquillo no ha supuesto el efecto esperado y el conjunto vasco se encuentra al borde del descenso, tras haber ganado un partido de los seis que han jugado hasta el momento. Dos empates más les tienen con cinco puntos, en la decimoséptima posición.

Todo lo contrario que un Barcelona que se mantiene invicto este curso, el único equipo de la Liga junto al Elche, después de la derrota del Real Madrid. El batacazo de los blancos en el derbi, cayendo por 5-2, hace que los culés tengan en su mano convertirse en líderes del campeonato por primera vez este curso. Lo harán si ganan a los donostiarras, poniéndose en primera posición con 19 puntos.

En Oviedo volvieron a mostrar esa capacidad para reponerse de los golpes que el pasado curso demostraron con contundencia. Se adelantaron los locales, tras un fallo de Joan García, pero en la segunda parte gracias a Ferran, Lewandowski y Araujo se llevaron la victoria, con un 1-3 que pareció más contundente de lo que realmente fue.

Yamal vuelve contra la Real Sociedad

El Barcelona llega a esta séptima jornada con Lamine Yamal como novedad, toda vez que ha superado la lesión que sufrió tras el parón internacional. El delantero vuelve, aunque está en el aire saber si será o no titular. Flick ha dado pistas, al señalar que jugará «algunos minutos», por lo que parece que no estará de inicio en sus planes.

Aunque no es un problema, puesto que en este tiempo se ha reivindicado Ferran Torres como uno de los jugadores con más gol de la plantilla. Es el máximo goleador del equipo en Liga, con cuatro tantos, y con la lesión de Raphinha, todo apunta a que estará de inicio. También aparecerían Rashford y la referencia en ataque culé: Robert Lewandowski.

Los donostiarras llegan en horas bajas

Por su parte, la Real Sociedad llega al choque con la moral reforzada tras la primera victoria de la temporada cosechada el pasado miércoles en Anoeta ante el Mallorca. Un partido que, además de servir para ganar confianza, les hizo salir del descenso, puesto que sólo sumaban dos empates hasta entonces. Ahora, con cinco puntos, marcan la salvación.

Ahora, los de Sergio Francisco miran con ilusión pero también con cautela el dificilísimo encuentro ante el Barcelona en Montjuic. Los precedentes no son para nada alentadores para los donostiarras, que sólo han ganado a domicilio a los azulgranas en una ocasión (2023) en los últimos 30 años. Esperan que, el hecho de tener al PSG en el horizonte, permita al Barça despistarse y les permita dar la sorpresa este sábado.