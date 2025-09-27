Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Barcelona - Real Sociedad de la Liga El Barcelona y la Real Sociedad se enfrentan en la jornada 7 de la Liga en el Estadio Olímpico Lluís Companys El Barcelona intentará sumar una victoria más en el choque en el que regresará Lamine Yamal

Dos históricos del fútbol español como son el Barcelona y la Real Sociedad se ven las caras en la jornada 7 de la Liga en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Los azulgranas buscarán la victoria y aprovecharse de un cuadro donostiarra que no ha empezado de la mejor manera la temporada. La gran noticia en el combinado que dirige Hansi Flick es el regreso de Lamine Yamal, por lo que habrá que ver si tiene minutos. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo. Recuerda consultar la alineación del Barcelona contra la Real Sociedad para este apasionante encuentro.

Cuándo juega el Barcelona contra la Real Sociedad

El Barcelona recibe a la Real Sociedad en el Estadio Olímpico Lluís Companys para disputar el partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga. El conjunto azulgrana consiguió remontar ante el Real Oviedo el pasado jueves en el choque entre semana y ahora en su retorno a Montjuic esperan poder superar al cuadro donostiarra para seguir metidos de lleno en la lucha por el campeonato liguero. Los de Sergio Francisco no han comenzado bien la campaña y es por ello que intentarán cambiar el rumbo y para ello tratarán de dar la sorpresa en la Ciudad Condal en un choque en el que Lamine Yamal regresa a la convocatoria culé.

A qué hora se juega el Barcelona – Real Sociedad de Liga

La Liga ha programado este apasionante Barcelona – Real Sociedad de la jornada 7 del campeonato liguero de nuestro país para este domingo 28 de septiembre. El organismo que controla la competición escogió el horario de las 18:30 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que todo pueda arrancar de manera puntual en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Hay que recordar que en un inicio este choque iba a ser a las 21:00 horas, pero finalmente se cambió para que los azulgranas pudiesen jugar en Montjuic.

Dónde ver en directo por TV online gratis el partido Barcelona – Real Sociedad

Uno de los medios de comunicación que adquirió una parte de los derechos televisivos para emitir diferentes partidos de cada jornada en exclusiva en nuestro país fue Movistar+. Este Barcelona – Real Sociedad que corresponde a la jornada 7 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Movistar+ Plus y Movistar la Liga. El primero de ellos está incluido en esta plataforma de pago, mientras que el segundo forma parte de un paquete al que habría que estar suscrito para ver los diferentes choques que retransmitan.

Además, todos aquellos hinchas del cuadro azulgrana, del conjunto txuri-urdin y los amantes del deporte rey en nuestro país también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Barcelona – Real Sociedad de la jornada 7 de la Liga mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como la página web de este operador, que es accesible para sus clientes para que accedan con un ordenador.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información diaria sobre todo lo que suceda en el campeonato español y sobre la actualidad del club culé. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Real Sociedad de la jornada 7 de la Liga desde una hora y media antes de que ruede el balón en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Una vez concluya el duelo publicaremos la crónica y las reacciones importantes que se produzcan en Montjuic.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Real Sociedad

Los aficionados de estos dos equipos que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming y en vivo online el Barcelona – Real Sociedad de la jornada 7 de la Liga podrán escucharlo por la radio. Emisoras a nivel nacional como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el Estadio Olímpico Lluís Companys para contar el minuto a minuto de lo que esté ocurriendo en este partidazo.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Barcelona – Real Sociedad

El Estadio Olímpico Lluís Companys, que se encuentra en el barrio de Montjuic, será el escenario donde se celebrará este Barcelona – Real Sociedad que corresponde a la jornada 7 de la Liga. El cuadro dirigido por Hansi Flick regresa a este campo después de dos choques en el Johan Cruyff. La idea era retornar al Camp Nou, pero todavía no es posible y tienen que conformarse con este recinto que es muy importante para la Ciudad Condal, ya que fue la sede de los Juegos Olímpicos de 1992.

El Comité Técnico de Árbitros designó al colegiado XXX para que imparta justicia en este apasionante Barcelona – Real Sociedad de la jornada 7 de la Liga. XXX estará controlando todo en el VAR revisando todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego del Estadio Olímpico Lluís Companys para, si considera oportuno, avisar a su compañero para recomendarle para que vaya a analizarla al monitor que estará instalado en la banda de Montjuic.