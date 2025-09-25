Flick indulta a Joan García: «Quiero que juegue así»

A Flick no le sirvió plantar una formación muy ofensiva con la presencia de Rashford por un costado, Raphinha por el otro, Ferran Torres en punta y Dani Olmo como volante. El ataque del Barcelona encontró el camino a la portería de Aaron, pero el propio Aaron emergió como guardián de su arco. Tuvo que tirar el técnico del banquillo para revertir la situación inicial y firmar la victoria. El Barcelona se mantiene a dos del Real Madrid.

El partido tuvo curvas para los azulgranas después de que Joan García cometiera un error garrafal al salir de su portería y tratar de jugar el balón. Su entrega fue mala y Reina, que no se lo pensó, marcó desde larga distancia. «Así quiero que juegue Joan. Puede pasar algo así. Es un fantástico portero y lo demostró al final del partido. Un error pero esto es fútbol y es importante siempre que esté en esa primera línea de defensa», expresó Flick.

Los azulgranas monopolizaron las ocasiones de gol en el primer tiempo y las materializaron en el segundo, cuando Flick dio entrada a su guardia pretoriana. «En la primera parte jugamos bien, creamos ocasiones suficientes para marcar pero no lo hicimos. En la segunda parte seguimos esa línea. Hay que seguir. Los cambios llegaron en el momento correcto. Estoy feliz de que sacásemos los tres puntos. De Jong y Lewandowski han contribuido a ello», añadió.

Entre los cambios que realizó Flick, uno de ellos pareció ser obligado, pues la comunicación gestual de Raphinha así lo barruntaban. El brasileño se marchó al banquillo con la mirada perdida y llevándose la mano a la pierna. Sin embargo, el propio Flick desmintió un problema físico y reveló el motivo de su cambio. «Raphinha está bien, el cambio no ha sido por eso, sino por decisión técnica», detalló.

El Barcelona resolvió bien la telaraña defensiva tejida por el Oviedo. Eric García, Lewandowski y Araujo batieron a un Aaron imperial en prácticamente todo el partido. Los tres goles sitúan al combinado azulgrana como máximo goleador del campeonato. «Siempre es importante hacer goles. No es fácil ante un equipo que ha defendido muy bien. Ha sido muy importante el balón parado, lo es para este tipo de partidos», argumentó Hansi Flick.