La gran estrella del FC Barcelona regresa a los terrenos de juego. Lamine Yamal ha publicado una historia de Instagram en la mañana de hoy, acompañada de un mensaje claro respecto a su recuperación: «¡Hey! Estoy de vuelta». El jugador español parece haber dejado atrás unas molestias en el pubis con las que regresó a su club tras los compromisos internacionales con la Selección.

El ’10’ se enfundó la casaca blaugrana por última vez el pasado 31 de agosto en el empate del Barcelona en Vallecas. Tras el parón de selecciones, Lamine Yamal se perdió cuatro encuentros por lesión. El equipo que dirige Hansi Flick no ha echado de menos al vigente Balón de Plata, al sumar tres victorias en Liga ante Valencia, Getafe y Oviedo y un meritorio triunfo en el estreno en Champions en Newcastle.

Lamine Yamal podría sumar minutos en el próximo encuentro del campeonato doméstico, en el que el conjunto culé recibe a la Real Sociedad el domingo a las 18:30 horas. El objetivo del extremo sería sumar minutos en las piernas para el partido de Champions del miércoles ante el PSG. El Barcelona enfrentará a uno de los ‘cocos’ del torneo continental, que llega con la baja del recién coronado Balón de Oro: Ousmane Dembélé.

El partido entre parisinos y culés no podrá contar con el duelo entre los dos primeros clasificados del galardón individual que entrega UEFA, L’Equipe y France Football de forma conjunta. Lamine Yamal quiere comenzar a construir su candidatura al Balón de Oro 2026. Su padre, Mounir Nasroui, lo dejó claro después de la gala en París: «El próximo año es nuestro. El año que viene el Balón de Oro será español».

La enfermería cule sin Lamine Yamal

Con la vuelta de Lamine Yamal, Hansi Flick recupera uno de los puntales del ataque del equipo. El técnico alemán espera también poder contar con Alejandro Balde en los próximos días, después de confirmarse la baja de larga duración de Gavi y la ausencia de Fermín López para las próximas tres semanas. A estas ausencias hay que sumar la del guardameta Marc-André Ter Stegen.

El que podría apuntarse a la enfermería es Raphinha. Flick confirmó en la rueda de prensa tras el partido ante el Real Oviedo que el brasileño fue sustituido por unas molestias físicas. El atacante pidió el cambio y dejó su lugar a un Robert Lewandowski que deshizo el empate en el marcador cinco minutos después. Raphinha apunta a descansar por precaución ante la Real Sociedad e intentar estar listo para el esperado duelo ante el PSG.