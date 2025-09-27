Hansi Flick: «Lamine tendrá algunos minutos contra la Real Sociedad»

Hansi Flick atendió a los medios de comunicación antes de enfrentarse a la Real Sociedad en el partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga. Lamine Yamal es la gran novedad y el técnico confirmó que «seguramente» tenga «algunos minutos» frente al conjunto donostiarra. El extremo azulgrana regresó tocado del anterior parón de selecciones y se ha perdido los últimos cuatro partidos del Barcelona, pero ya está de vuelta y Flick asegura que jugará, aunque no desvela si de inicio o empieza en el banquillo.

«Creo que veremos si está en el banquillo o en el equipo, pero sí tendrá algunos minutos seguramente», afirmó el entrenador del Barcelona en sala de prensa. Lamine regresa a una semana de que Luis de la Fuente de la lista de convocados para los partidos ante Georgia y Turquía. Sobre una posible llamada de Yamal con España, Hansi Flick no se quiso meter en charcos esta vez: «No es mi trabajo, es el trabajo del seleccionador. Es cosa suya. Si lo llama, es su decisión».

Preguntado por la posibilidad de una recaída de su estrella, Flick comentó que no tiene «la sensación de que pueda recaer. Nunca se sabe. Estamos contentos de volver a disponer de él como opción para mañana». El técnico germano también habló sobre su rival, la Real Sociedad: «El entrenador de ahora también tiene el ADN de la Real y tienen una idea muy clara de cómo quieren jugar, estar estructurados. Quieren salir fuertes desde atrás y delante tienen delanteros muy rápidos. Hay futbolistas que van muy bien en el uno contra uno. Es una buena oportunidad para mostrar nuestra valía».

Si Lamine es la cara de la moneda, Joan García es la cruz. El meta se ha roto el menisco y será operado este sábado. Sobre la lesión de su portero, Hansi Flick señaló: «Obviamente, no nos gusta no poder contar con Joan. Ha hecho un gran trabajo, pero son cosas que pasan. Ahora vuelve Szczęsny. En la segunda parte de la temporada pasada ganamos casi todos los partidos y tres títulos con él. Es un portero y una persona fantástica. No tenemos dudas con él».

Del partido contra el PSG el próximo miércoles no quiso hablar: «Siempre tenemos el objetivo en el siguiente partido y es mañana contra la Real Sociedad. Luego ya veremos cómo queremos jugar y prepararnos para el PSG. Lo más importante es centrarnos en el partido de mañana porque es muy importante. Ahora mismo llevamos cuatro victorias en cuatro partidos y queremos seguir así y demostrar mañana a nuestra afición el mismo espíritu de la temporada pasada. No hay que fijarse en los lesionados, solo en los que pueden jugar. Harán un gran trabajo».

Hansi confirmó que verá el derbi madrileño este sábado: «A las 16:15 horas, ¿no? Creo que lo veremos. Siempre miro muchos partidos. Es una buena tarde pasármela viendo este partido entre dos grandes equipos. Tengo ganas de verlo». Atlético y Real Madrid son sus dos grandes rivales en la Liga, aunque los primeros están bastante lejos de los puestos de cabeza tras su mal comienzo.

El Barça volverá a Montjuic contra la Real Sociedad y una de las cosas que más ha preocupado siempre a este equipo es el estado del césped, pero Flick reconoció que «espero que esté bien. He visto algunas fotos. Los jardineros creo que han hecho un gran trabajo y estará bien».

Sobre el canterano Toni Fernández, comentó: «De momento es bueno que pueda jugar con los mejores jugadores. Todos pueden aprender y mejorar mucho con los jugadores del primer equipo y Toni siempre es una opción para jugar. Sé que en los últimos encuentros no ha jugado, pero siempre está disponible».

Hansi Flick se deshizo en elogios hacia Sergio Busquets, que ha anunciado su retirada a final de la temporada en Estados Unidos: «No me gusta mirar al pasado, pero todo el mundo disfrutó mucho de ese Barça, con ese centro del campo. Eran excepcionales en esa época y me gustaba mucho».

Sobre la plaga de lesiones, el entrenador del Barcelona señaló que «no es normal. Te puedes esperar algunas. Estamos analizando la situación, lo que se ha hecho en los días antes… para ver si encontramos alguna causa. Es nuestro trabajo, tenemos un gran equipo y vamos a analizar todo para ver qué sacamos». Por último, al ser preguntado por lo que daría por tener una semana tranquila, Flick explicó que «es parte de mi trabajo como entrenador. A mi me gusta tener estos desafíos. Tenemos un equipo fantástico. Hay lesionados pero nos centramos en lo que tenemos».