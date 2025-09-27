Más problemas para el PSG antes de visitar al Barcelona: Vitinha y Kvaratskhelia también se lesionan

En cuadro va a llegar el PSG al partido de Champions League contra el Barcelona. Luis Enrique tiene muchos problemas de cara a la visita a Montjuic, donde el campeón de Europa buscará su segunda victoria en esta fase de liga. Si ya contaba con el Balón de Oro, Ousmane Dembélé, y con Marquinhos, Désiré Doué y Joao Neves, este sábado han sumado dos más. Vitinha, el motor de los franceses, se retiró lesionado ante el Auxerre en la segunda parte, minutos después lo hizo Khvicha Kvaratskhelia.

Vitinha se lesionó durante el partido que disputa su equipo frente al Auxerre y podría perderse el choque que disputará su equipo el próximo miércoles ante el Barcelona correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. El jugador portugués fue sustituido por Achraf Hakimi a los 35 minutos de un duelo que su equipo ganaba 1-0 con un gol de Illia Zabarnyi.

Con una posible lesión muscular, pidió el cambio y fue sustituido por su el lateral marroquí. De confirmarse su ausencia ante el Barcelona, Vitinha se unirá a una larga lista de bajas. Pero podría no ser el último contratiempo de Luis Enrique. Kvaratskhelia fue sustituido en el descanso debido a una lesión en el muslo.

El delantero georgiano tendrá que ser sometido a pruebas, pero sus problemas pueden llevar al PSG a ampliar considerablemente la lista de bajas y llegar a Barcelona prácticamente sin recursos en ataque. Queda por saber si Fabián Ruiz estará en plenas condiciones, puesto que por precaución no entró en la lista para el partido contra el Auxerre. El internacional español sufre unas molestias que han llevado al técnico a dejarle fuera para evitar más riesgos.

La buena noticia para los parisinos es que recuperan a Barcola. El extremo francés ya está recuperado de su lesión y estará en Barcelona para medirse a los de Flick. Un alivio para un Luis Enrique que ha visto como la enfermería se le ha llenado de jugadores antes de afrontar el primero de los partidos clave de la temporada.

El Barcelona, también tocado

El Barcelona recupera, por su parte, a Lamine Yamal, pero tiene varias bajas para el partido. Joan García se lesionó justo antes del partido contra la Real Sociedad, rompiéndose el menisco de su rodilla izquierda, que le ha obligado a pasar por el quirófano. El meta ha sido operado y estará un mínimo de un mes de baja, lo que compromete su presencia en el primer Clásico del curso.

No es la única baja que tendrá Flick. En el duelo que medirá al Barcelona con el PSG en Montjuic, el conjunto azulgrana no tendrá tampoco a Raphinha, que se lesionó en la previa del partido ante la Real, ni tampoco a Fermín López y Gavi. Éste último tuvo que pasar por el quirófano para someterse a una operación en su rodilla que le tendrá unos cinco meses fuera de los terrenos de juego.