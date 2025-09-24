Lamine Yamal tampoco estará en Oviedo: sigue entrenándose al margen y su objetivo es el PSG

Lamine Yamal sigue aquejado de las molestias en el pubis y es baja para el partido que medirá este jueves al Barcelona en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo. El conjunto culé vuelve a la capital del principado 24 años después y lo hace sin su estrella, que sigue entrenándose en solitario, horas antes de que la expedición viaje. Se espera que el internacional español esté a disposición de Hansi Flick para el partido de Champions League, cuando se medirán al PSG el próximo miércoles. Antes, el domingo, se enfrentarán a la Real Sociedad, donde ya podría tener minutos.

Tras el parón internacional, Lamine Yamal se vio obligado a parar por unas molestias en el pubis. Algo que llevó a Flick a cargar contra la Federación por la gestión de minutos del futbolista, que no había presentado problemas antes. Parecía que no era nada grave, pero lo cierto es que lleva fuera del equipo ya tres partidos, que serán cuatro con este en Oviedo.

Lamine sigue ejercitándose al margen del grupo y se espera que pueda ya contar con el alta para el duelo contra la Real Sociedad, del próximo domingo. Aunque el objetivo está puesto en el choque de Champions ante el PSG. Allí, el Barcelona buscará la segunda victoria en la máxima competición continental, tras superar al Newcastle.

Los de Luis Enrique, vigentes campeones de Europa, les visitarán el próximo miércoles, en un duelo que se celebrará en Montjuic. Tras no recibir el visto bueno ni del Ayuntamiento ni de la UEFA, el club tiene que jugar por tercera campaña seguida sus partidos en la máxima competición en el olímpico barcelonés, al menos durante toda la fase liga, que se prolongará hasta finales de enero.

Lamine Yamal, objetivo Champions

El delantero de 18 años, que este lunes recibió el Trofeo Kopa como mejor futbolista menor de 21 años por segunda vez consecutiva en la gala del Balón de Oro 2025, se perderá así su cuarto partido seguido. Quien sí se ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros por segunda jornada consecutiva es el lateral izquierdo Alejandro Balde, también lesionado desde principios de septiembre por un problema en el bíceps femoral de la pierna izquierda, aunque el club azulgrana no ha aclarado si entrará en la convocatoria.

El central Pau Cubarsí ha trabajado igualmente con normalidad por segundo día consecutivo, después de quedarse sin minutos en la victoria del pasado domingo ante el Getafe (3-0) al no entrenar en la víspera por precaución, debido a unas molestias en la rodilla izquierda. En la sesión de este miércoles, en la que también han participado el portero Eder Aller, el lateral Jofre Torrents y los centrocampistas Toni Fernández y Pedro Rodríguez Dro, todos del Barça Atletic, la principal novedad ha sido la presencia del central de 16 años Baba Kourouma.

En el capítulo de bajas figuran, más allá de Lamine Yamal, Gavi, que este martes fue sometido a una artroscopia en la rodilla que lo mantendrá apartado de los terrenos de juego entre cuatro y cinco meses, además de Fermín López y el guardameta Marc-André ter Stegen.