Dónde se juega el Barcelona – Real Sociedad de Liga

El Barcelona – Real Sociedad de Liga se jugará finalmente en el Estadio Olímpico Lluís Companys. El Barça vuelve a Montjuic tras otro de sus intentos erráticos de volver al Camp Nou en esta jornada 7 de la Liga. El Ayuntamiento de Barcelona dio un portazo a las aspiraciones de la cúpula blaugrana negándole este pasado martes la Licencia de Primera Ocupación necesaria para la reapertura parcial del renovado estadio en los tiempos establecidos por la patronal futbolera para la disputa de esta jornada.

«El FC Barcelona informa que el partido correspondiente a la jornada 7 de LaLiga, del domingo 28 de septiembre, a las 18:30 h, ante la Real Sociedad, se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys», explicaba a través de un comunicado oficial el Barcelona, confirmando el nuevo batacazo con el Camp Nou y dejando ya definitivamente a un lado el temporal Estadio Johan Cruyff, donde jugó las dos últimas jornadas como local ante la imposibilidad de volver a Montjuic.

La entidad blaugrana recalcó también que «continúa trabajando para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas», previsiblemente ya en octubre de cara a la próxima jornada como local: «En este marco, el FC Barcelona ya ha entregado toda la documentación correspondiente a la comunicación de primera ocupación de la Fase 1A (Tribuna y Gol Sur), así como las respuestas a las observaciones documentales que el Ayuntamiento de Barcelona ha trasladado hasta ahora. Actualmente, el Club está trabajando en las nuevas enmiendas que el consistorio ha compartido hoy».

Este Barcelona – Real Sociedad se jugará en el Lluís Companys, regresando así por primera vez a Montjuic esta temporada. Con el regreso al Estadio Olímpico, el club también amplía el número de butacas disponibles con respecto al Johan Cruyff, donde apenas poseen 6.000 localidades.

Entradas del Barcelona – Real Sociedad

Con respecto a esto, la venta de entradas del Barcelona – Real Sociedad estará habilitada con prioridad y preferencia de 24 horas a aquellos socios y socias del Barça que habían adquirido durante las temporadas 23/24 o 24/25 el ‘Pase Estadio Olímpico Lluís Companys’. «A partir del 24 de septiembre, a las 11:00 horas, y hasta el 25 de septiembre, a las 11:00 horas», comunica el Barça.

Una vez consumido ese día de preferencia para éstos, la venta de entradas se abrirá tanto para el resto de socios culés como para el público general: «A partir del 25 de septiembre, a las 12:00 horas, se abrirá el proceso de compra directa de entradas para el resto de socios y socias, que disfrutarán de un 25% de descuento sobre el precio de venta, así como para el público general».

Precios de las entradas

Según el comunicado del Barça, los precios de las entradas para aquellos socios que tuvieron el Pase Estadio Olímpico Lluís Companys «en cualquiera de las temporadas 2023/24 y 2024/25» oscilan entre 11 y 37 euros, en función de la zona del estadio.

«El Club recuerda que las entradas serán nominales y que solo se podrán adquirir a través de los canales oficiales. Dado el aforo del Estadio Olímpico Lluís Companys, se recomienda respetar los plazos establecidos para garantizar la asistencia», sentencia el Barça en su comunicado.