Eric García, indignado con el Balón de Oro: «Pedri y Raphinha tendrían que estar más arriba»

Los resultados de la gala del Balón de Oro han escocido en el FC Barcelona. Después de conocer que Ousmane Dembélé ganase el trofeo por encima de Lamine Yamal, en el club culé hay cierto enfado a raíz de las posiciones en las que quedaron sus futbolistas. Uno de los que se ha pronunciado ha sido Eric García, quien se ha asentado en la titularidad con Hansi Flick.

El defensor ha concedido este miércoles una entrevista para el canal oficial del club y ha confesado sus impresiones al ver cómo sus compañeros han terminado muy alejados de los primeros puestos para su gusto: «Las posiciones para mí no son del todo adecuadas. Creo que Pedri y Raphinha tendrían que estar más arriba, después de la temporada que hicieron. Lamine Yamal, obviamente, lo podría haber ganado. Creo que todo el mundo lo sabe», confesó antes de decir que se alegraba por Dembélé, con quien compartió vestuario dos temporadas.

Insistiendo con Lamine, el futbolista de 24 años no tiene dudas de que para él es el mejor del mundo: «Está demostrando que tiene un talento increíble cada día que juega. Pero creo que Dembélé hizo una temporada muy buena». Sobre el partido del PSG en Champions, Eric García confesó las ganas después de no haber jugado ante ellos en la final de la pasada edición.

«El año pasado todos nos quedamos un poco con la espinita de, si hubiéramos ganado contra el Inter, jugar la final contra el PSG. Un partido que, para mi gusto, enfrentaba a los dos equipos que mejor fútbol hacían. Con ganas, obviamente, con ganas. Cuando estás en el Barça, tienes que ganar todos los títulos posibles, obviamente. El año pasado lo teníamos cerca. Ojalá podamos volver a repetir la temporada que hicimos, y si ganamos la Champions League, todavía mejor», dijo.

Hansi Flick, el hombre que ha cambiado el rol de Eric García

En la presente temporada, Hansi Flick le ha dado los minutos que necesitaba el central. Aunque la baja de Alejandro Balde le ha dado ese protagonismo, Eric ha jugado de titular los cinco partidos de Liga: «Me ha demostrado mucha confianza, me ha hecho jugar en muchas posiciones y me ha dado mucha confianza. Creo que eso es muy importante para un jugador».

«Siempre creo que el mejor momento todavía está por llegar. Sí que es verdad que en este inicio de temporada he podido disfrutar de muchas titularidades y muchos minutos. Creo que es una cosa a seguir. Al final, lo más importante es que el equipo está bien, estamos ganando partidos. Justo acabamos de empezar, así que, ojalá podamos seguir toda la temporada igual», añadió.

Por último, habló de la tan esperada vuelta al nuevo Camp Nou. Por el momento, el Barça tendrá que seguir jugando en Montjuic, aunque confía en que la vuelta es más pronto que tarde: «Tanto yo como todos los jugadores y todos los aficionados queremos volver a casa, a nuestro estadio, con toda la gente. Creo que nos dará un extra a la hora de jugar los partidos, porque el Spotify Camp Nou es un estadio que impone mucho».