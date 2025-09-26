El PSG se queda en cuadro para visitar al Barça: cuatro titulares en la enfermería

El Paris Saint Germain de Luis Enrique llegará con una baja al choque ante el Barcelona en esta segunda jornada de la liguilla de Champions League. El PSG se queda en cuadro para visitar al Barça este próximo miércoles 1 de octubre en Montjuic, donde jugará finalmente el conjunto culé esta primera fase del máximo torneo continental. El entrenador español ha perdido en las últimas horas a otro futbolista importante, su capitán, Marquinhos, que se une a las bajas ya confirmadas de Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Joao Neves, todos en fase de recuperación.

Es sin lugar a dudas uno de los partidos más esperados de la temporada, al menos de esta fase de liguilla. El actual campeón de la Champions League contra un Barça renovado que ya llegó hasta las semifinales del pasado curso. Aunque las bajas condicionará a Luis Enrique de cara a este partido, que no podrá contar con piezas importantes en sus esquemas, titulares indiscutibles y claves en los éxitos de la pasada temporada.

«Marquinhos, que sufre una lesión en el cuádriceps izquierdo, permanecerá en tratamiento las próximas semanas», informó este viernes el PSG en un comunicado oficial, haciendo público el parte médico donde también menciona que tanto «João Neves, Désiré Doué y Ousmane Dembélé continúan su rehabilitación».

Son cuatro bajas importantes en los planes de Luis Enrique, jugadores que marcan diferencias especialmente en los partidos grandes, futbolistas con los que no se entendería el éxito del PSG la pasada temporada. Marquinhos lleva siendo líder de este conjunto parisino ya varios años, tirando del carro desde la línea defensiva. Es uno de los veteranos del equipo pese a que aún tiene tan solo 31 años, aunque la plantilla del técnico asturiano es realmente joven. Pacho Willian y Beraldo Lucas previsiblemente ocuparán los puestos en la zaga.

Por su parte, la baja de Joao Neves en el centro del campo es también una baja sensible, un futbolista que conforma el tridente más habitual del Luis Enrique junto con Fabián Ruiz y Vitinha, tres futbolistas que entienden el fútbol en la misma frecuencia y que han sido capaces de darle momentos de gran juego al entrenador español. Sin él, Zaire-Emery será el tercer pasajero de la medular.

Las bajas de Ousmane Dembélé y Désiré Doué en el frente de ataque son bajas sensibles para Luis Enrique. Evidentemente el flamante Balón de Oro francés no necesita presentación, líder ofensivo del equipo y capaz de decidir cualquier partido con sus desequilibrio. El extremo es una baja muy sensible para el PSG, que bajará el rendimiento que pueda dar el equipo galo ante el Barça este miércoles.

Y Doué, que podría ser el recambio más natural para el francés, tampoco estará disponible. El joven fue la principal sorpresa del equipo parisino el pasado curso, capaz de marcar diferencias también con su desborde y capacidad de desequilibrio, demostrando también olfato de gol.

Sin todas estas herramientas, Luis Enrique tendrá que conformar un once competitivo ese próximo miércoles, una alineación que plante cara a un Barça que viene en racha y con ganas de demostrar solvencia en Europa. El PSG defiende el título y lo hará sin Dembélé, Marquinhos, Joao Neves ni Doué ante el Barça.