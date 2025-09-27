Parecerá que estás en Harry Potter sin salir de España: la ruta mágica que visitan todos los fans de la película

¿Alguna vez has soñado con recibir la carta de Hogwarts, cruzar el andén 9 y ¾ y adentrarte en un mundo lleno de criaturas mágicas, hechizos y misterios? Si eres fan de la saga de Harry Potter, no necesitas viajar a Londres ni a los estudios de Warner Bros para sentirte parte de esa magia: sólo tienes que acercarte a un pequeño municipio de Valladolid.

En Trigueros del Valle, a poco más de 20 kilómetros de la capital, se encuentra el Castillo Encantado, una fortaleza del siglo XV transformada en un recorrido lleno de fantasía y misterio gracias a la creatividad del escultor y diseñador de atrezzo Juan Villa, conocido por sus trabajos en programas de televisión y producciones cinematográficas.

Castillo Encantado de Trigueros del Valle

«El Castillo de Trigueros del Valle ha cobrado nueva vida gracias a los insólitos inquilinos creados por el escultor y diseñador de atrezzo para cine y televisión Juan Villa. Al adentrarte en el Castillo Encantado, recorrerás estancias llenas de magia y misterio: en el Invernadero habitan hadas y duendes; en el Laboratorio se realizan inquietantes experimentos entre libros de alquimia y pócimas secretas; y en lo más profundo encontrarás la morada del Dragón del Pisuerga.

Los antiguos propietarios del castillo, los Robres y Guevara, han reunido a lo largo del tiempo una singular colección de objetos y obras de arte llegadas de todo el mundo: desde una momia egipcia hasta un guerrero de Xian, pasando por la enigmática Dama de Elche, todos ellos expuestos en el fascinante Gabinete de Curiosidades. La experiencia continúa en el Salón de la Criptozoología, donde cobran vida los seres más misteriosos del planeta: el Unicornio, la Sirena, Nessie o el Yeti, entre muchos otros. Y para culminar la visita, la subida a la Torre Encantada permite acceder a las almenas, desde donde se contemplan unas vistas espectaculares del valle», detalla la Diputación de Valladolid en su web.

El Castillo de Trigueros del Valle fue en sus orígenes una fortaleza defensiva vinculada a la nobleza local, pero hoy desprende magia en cada rincón. el espacio se ha reinventado como exposición permanente de seres mitológicos, criaturas imposibles y objetos singulares que parecen sacados de un libro de hechicería. El itinerario por el Castillo Encantado está dividido en cinco áreas temáticas:

Las Mazmorras : es la guarida del dragón, que descansa plácidamente entre cadenas y piedras húmedas. Un rincón oscuro que evoca las clases de Pociones o los sótanos de Hogwarts, donde cada sombra guarda un secreto.

: es la guarida del dragón, que descansa plácidamente entre cadenas y piedras húmedas. Un rincón oscuro que evoca las clases de Pociones o los sótanos de Hogwarts, donde cada sombra guarda un secreto. Sala de la Criptozoología : el espacio más fascinante, donde esperan criaturas tan legendarias como el unicornio, el Yeti, Nessie o la sirena. Para cualquier fan de Harry Potter, este salón recuerda a la asignatura de Cuidado de Criaturas Mágicas.

: el espacio más fascinante, donde esperan criaturas tan legendarias como el unicornio, el Yeti, Nessie o la sirena. Para cualquier fan de Harry Potter, este salón recuerda a la asignatura de Cuidado de Criaturas Mágicas. El Laboratorio : un lugar repleto de matraces, calderos y libros de alquimia que parecen esconder fórmulas secretas. Aquí la sensación es la de estar dentro del despacho del profesor Snape.

: un lugar repleto de matraces, calderos y libros de alquimia que parecen esconder fórmulas secretas. Aquí la sensación es la de estar dentro del despacho del profesor Snape. Gabinete de las Curiosidades : este espacio alberga objetos llegados de todos los rincones del planeta, como una momia egipcia, un guerrero de Xian o la famosa Dama de Elche. Un auténtico catálogo de rarezas que hace pensar en el despacho de Dumbledore.

: este espacio alberga objetos llegados de todos los rincones del planeta, como una momia egipcia, un guerrero de Xian o la famosa Dama de Elche. Un auténtico catálogo de rarezas que hace pensar en el despacho de Dumbledore. El Torreón Fantasma: las estancias donde vivieron las familias Robres y Guevara en el siglo XV guardan aún un aire espectral.

Horarios y tarifas

El Castillo Encantado está abierto durante todo el año, aunque con horarios diferenciados según la temporada.

Invierno (1 de septiembre a 30 de junio) : viernes de 17:00 a 20:00 horas; sábados y domingos de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

: viernes de 17:00 a 20:00 horas; sábados y domingos de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Verano (1 de julio a 31 de agosto): de miércoles a domingo en el mismo horario.

Las entradas se adquieren directamente en taquilla, sin necesidad de reserva previa:

Entrada general : 6 €

: 6 € Entrada reducida : 5 € (niños hasta 11 años, mayores de 65, familias numerosas, grupos a partir de 20 personas y personas con discapacidad acreditada).

: 5 € (niños hasta 11 años, mayores de 65, familias numerosas, grupos a partir de 20 personas y personas con discapacidad acreditada). Menores de 3 años: entrada gratuita.

Visitar el Castillo Encantado de Trigueros del Valle es sumergirse en un universo paralelo donde se respira magia en cada rincón. Sus pasadizos, mazmorras, laboratorios y gabinetes recuerdan inevitablemente a los escenarios de Harry Potter y demuestran que, a veces, no hace falta viajar lejos para vivir la magia.