Montero dice que el Gobierno «protege» a las mujeres porque «actúa con gafas violetas»

La número dos del PSOE y ministra, María Jesús Montero, ha tratado de defender al Gobierno de la polémica de las pulseras antimaltrato que destapó OKDIARIO asegurando que «seguirán protegiendo a las mujeres y dando derechos, por mucho que rujan y por mucho que bramen». Montero ha utilizado un curioso argumento para rebatir las críticas: «¿Acaso este Gobierno en cada actuación no ha tenido unas gafas violetas que permitieran ver cómo impacta cada política en las mujeres? Y lo vamos a seguir haciendo», ha asegurado.

En un acto público en Maracena (Granada), Montero se ha referido a los fallos en las pulseras antimaltratadores y ha considerado «mezquino crear alarma sobre todo a las mujeres que sufren porque puede llegar su agresor a la puerta de su casa, porque viven con miedo que alguien que se la ha jurado termine cumpliendo su promesa». Pese al escándalo que acorrala al Ejecutivo, se ha dirigido a las mujeres a quienes ha prometido: «Estáis seguras y además no estáis solas».

«Estamos con vosotras, protegiendo día y noche y dando derechos», ha incidido Montero, quien ha señalado en este punto si «la subida del salario mínimo interprofesional no impacta mejor en las mujeres, si la reforma laboral no ha sacado de la temporalidad a miles de mujeres o el ingreso mínimo vital no se recibe especialmente por mujeres». «¿Acaso este Gobierno en cada actuación no ha tenido unas gafas violetas que permitieran ver cómo impacta cada política en las mujeres? Y lo vamos a seguir haciendo», ha asegurado.

Día a día se van conociendo nuevos datos sobre la chapuza de las pulseras telemáticas del Ministerio de Igualdad.

El Gobierno ha admitido que los quebrantamientos de las órdenes de alejamiento alcanzaron su peor cifra el año en el que entró en vigor el nuevo contrato de dispositivos telemáticos. Entonces, hubo un 50% más violaciones de las medidas de protección. Los errores en esa adquisición provocaron la «desprotección» de las víctimas, como admitió la Memoria de la Fiscalía General del Estado.