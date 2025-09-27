Cuándo es el Carlos Alcaraz – Nakashima en el ATP 500 de Tokio: a qué hora y dónde ver por TV gratis en directo y en vivo online el partido de cuartos

Carlos Alcaraz suma y sigue en el ATP 500 de Tokio 2025 tras vencer a Bergs y ya tiene rival para los cuartos de final, Brandon Nakashima. Hasta ahora sólo se han enfrentado en las Next Gen ATP Finals 2021, con victoria del español (4-3, 4-1 y 4-3). A pesar de las molestias en su tobillo, el tenista de El Palmar ha superado a Bergs en octavos y continúa avanzado en tierras niponas en busca del título. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo de este partidazo que se disputa en Japón.

A qué hora juega el próximo partido Alcaraz vs Nakashima en el ATP 500 de Tokio

Carlos Alcaraz continúa con su andadura en el ATP 500 de Tokio 2025 tras superar al belga Zizou Bergs en octavos de final. Incluso lesionado gana el número uno del mundo. El tenista de El Palmar se impuso por 6-4 y 6-3 en su segundo partido en tierras niponas y ya está en cuartos de final donde se enfrentará al estadounidense Brandon Nakashima. Anteriormente, en su estreno, venció a Sebastián Báez por 6-4 y 6-2 para sellar su pase a octavos. En este choque contra el argentino dio el susto al doblarse el tobillo, pero tras ser atendido pudo continuar y todo acabó quedando en un imprevisto que solventó.

Esta es la primera vez que Carlos Alcaraz está participando en este ATP 500 de Tokio 2025, por lo que espera llegar y besar el santo con un título en tierras niponas el próximo martes 30 de septiembre, fecha en la que está programada la gran final. En Japón, Manuel Orantes, David Ferrer y Rafa Nadal consiguieron ganar en una ocasión, por lo que el de El Palmar espera poder igualarles.

Horario del partido de Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Tokio 2025

Carlos Alcaraz no comenzó de la mejor manera el año 2025, pero ha conseguido levantarse. Y es que la temporada comenzó siendo eliminado en los cuartos del Open de Australia contra Novak Djokovic y también cayó en las semifinales de Indian Wells y en su debut en Miami. Además, perdió las finales del Trofeo Conde de Godó y Wimbledon. Pero, la cara de la moneda, han sido los títulos logrados en Róterdam, Queen’s, los Masters 1000 de Roma, Montecarlo y Cincinnati y los dos Grand Slam: Roland Garros y el US Open.

Este apasionante Carlos Alcaraz – Nakashima de los cuartos de final del ATP 500 de Tokio 2025 se disputará este domingo 28 de septiembre en el último turno de la pista central. Justo antes, en un partido programado no antes de las 9:00 horas de España, Casper Ruud se enfrentará a Vukic. Cuando acabe jugará Alcaraz. Los dos tenistas se han visto las caras una vez, pero fue en las Next Gen. El de El Palmar es el gran favorito para llevarse el triunfo ante el estadounidense de 24 años, que ocupa el puesto 33 del ranking.

Dónde ver el torneo de Carlos Alcaraz por TV y online en vivo

El medio de comunicación que compró los derechos para emitir en nuestro país en exclusiva los diferentes partidos que se disputen en el torneo que se está jugando en Japón. Este Carlos Alcaraz – Nakashima que corresponde a los octavos de final del ATP 500 de Tokio 2025 se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Movistar+ Plus, Vamos y Movistar Deportes. Los dos primeros están incluidos en el paquete básico de esta plataforma de pago, mientras que el tercero de ellos pertenece al que incluye todo tipo de deportes.

Por otro lado, todos aquellos amantes de este deporte y seguidores incondicionales del tenista murciano también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Nakashima de los cuartos de final del ATP 500 de Tokio 2025 mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tiene su página web disponible para sus clientes para que puedan acceder a través de un ordenador. La plataforma Tennis TV, que es de pago, también es una opción para ver este torneo, ya que tiene los derechos de los diferentes campeonatos de la ATP, salvo de los cuatro Grand Slam.

Además, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información acerca de todo lo que ocurra en el ATP 500 de Tokio 2025, donde estaremos prestando especial atención al murciano. Cuando acabe este Carlos Alcaraz – Nakashima de los cuartos de final del torneo que se juega en tierras niponas publicaremos la crónica y posteriormente las reacciones relevantes que se produzcan en Japón.

Dónde escuchar por radio el partido Carlos Alcaraz – Bergs del ATP 500 de Tokio 2025

Todos los aficionados a este deporte que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este Carlos Alcaraz – Nakashima de cuartos de final del ATP 500 de Tokio 2025 deben saber que podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, RNE u Onda Cero podrán conectar con el país nipón para contar todo lo que esté haciendo el murciano frente al estadounidense.