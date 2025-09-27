Alcaraz gana incluso lesionado: no da opción a Bergs y avanza a cuartos en Tokio

Nunca antes un tobillo había copado tantos focos. ¿Los dolores le permitirían jugar? Alcaraz, que no había entrenado el día previo al partido, sí lo hizo durante la mañana del mismo día y ahí sí, comprobó que las molestias existían, pero podía soportarlas. Así que fue a la pista central en Tokio, vio a Bergs y venció (6-4, 6-3) para avanzar a cuartos de final. Al murciano se le vio sin movilidad plena e irregular al servicio, pero superó todo. Ahora tendrá que volver a hablar el tobillo antes de la siguiente ronda contra Nakashima.

Noticia en desarrollo…