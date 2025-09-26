Alcaraz conoce el camino: las otras dos veces que se torció el tobillo y acabó ganando el torneo

Alcaraz apenas llevaba veinte minutos sobre la pista dura de Tokio cuando… crunch, su tobillo se fue a un lado y el peso de su cuerpo al contrario. El murciano encendió las alarmas al quedarse tendido en el suelo cogiendo aire mientras sus gestos reflejaban el pavor a una lesión. El camino al banquillo para ser atendido por el médico lo realizó caminando, primer signo positivo. El segundo es que regresó a pista y aún así fundió a Baez en el que fue su estreno en Tokio.

«Tuve miedo, no voy a mentir. Estaba preocupado porque al principio no me encontraba bien. Pude acabar el partido y jugar bien, eso me tranquiliza. No será fácil el próximo día y medio para mí. Trataré de recuperarme, de hacer todo lo posible para estar listo para la siguiente ronda y tratar de jugar y hacerlo a un nivel suficiente para competir. Aunque he tenido mala suerte», confesaba una vez acabada la prueba.

El optimismo fue creciendo a medida que pasaron las horas. Alcaraz no se someterá a pruebas médicas, serán las sensaciones que tenga las que diriman su presencia en la próxima ronda. Eso sí, ha pasado por las manos de Juanjo Moreno, su fisioterapeuta, quien le ha masajeado para reducir el dolor en día y medio que queda hasta su próximo partido, que será contra el belga Zizou Bergs.

No es la primera vez que Alcaraz se tuerce el tobillo y decide seguir compitiendo. De hecho, en caso de que todo discurra por el camino positivo y el murciano levante el trofeo en Japón, tampoco sería la primera vez que lo hace mermado. Carlitos, un prodigio en esto de la elasticidad, ha transformado ya dos torceduras de tobillo en título, ambas en 2022 y ambas en España. La primera en el Godó, después de un percance fuera de la pista al bajar unas escaleras.

Aquello sucedió en medio del torneo y Carlitos continúo hasta alzarse con el título, su primera corona en Barcelona. Su segundo milagro apenas sucedió un mes después, aquella ocasión con el Masters 1.000 de Madrid como marco y en cuartos de final contra Nadal como escenario. Alcaraz realizó una maniobra poco ortodoxa y el resultado fue torcedura de tobillo que, sin embargo, no le impidió ganar a Rafa. Tampoco vencer a Djokovic en semis y a Zverev en la final.

El último encuentro lo jugó además con un dedo del pie dormido debido al tratamiento médico que recibió. Una ampolla fue el motivo. Alcaraz se acordará durante este día de Barcelona y Madrid 2022, cuando se torció el tobillo y acabó ganando el torneo. Por el momento, las sensaciones del murciano son positivas de cara a la recuperación. Este viernes será el día clave para determinar el alcance de los dolores.

La intención de Carlitos pasa por, si el tobillo no se lo impide, continuar en el torneo de Tokio, en el que debuta y ha sido recibido como la estrella mundial que es. Al mismo tiempo su el calendario tenístico todavía aguarda eventos de prestigio como las ATP Finals y la Copa Davis, sus dos principales objetivos del final de año. Forzar no parece la mejor vía, menos en un ATP 500, pero Alcaraz competirá si las molestias no son muy fuertes.