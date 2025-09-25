Alcaraz inicia su defensa del número uno barriendo a Báez en Tokio
Carlos Alcaraz gana en dos sets (6-4 y 6-2) a Sebastián Báez en primera ronda de Tokio
Sufrió una lesión en el tobillo que casi le hace abandonar, pero se repuso ya acabó pasando por encima del argentino
Susto de Alcaraz en Tokio: se tuerce el tobillo en el partido contra Baez y está a punto de abandonar
Con susto, pero imparable. Así ha comenzado Carlos Alcaraz su aventura en Tokio, donde defiende el número uno del mundo logrado tras alzarse con el US Open. En su estreno en el torneo japonés, contra el argentino Sebastián Báez, el murciano se ha impuesto en dos sets para alcanzar los octavos de final. No fue fácil, puesto que encendió las alarmas al torcerse el tobillo izquierdo al comienzo del partido, pero se repuso para terminar pasando por encima de su rival. Le ganó por 6-4 y 6-2 para citarse en la siguiente ronda con Zizou Bergs.
El número uno del mundo, tras disputar con Europa la Laver Cup, volvía a las pistas para iniciar el tramo final de campaña, en un escenario inédito en su carrera como la capital japonesa. Lo hizo dejando buenas sensaciones para continuar con su racha victoriosa en esta temporada. Todo, a pesar de un susto nada más que comenzar, que hizo temer por una lesión muscular que al final terminó siendo un esguince en su tobillo y que, a pesar del dolor inicial, no le impidió continuar.
Alcaraz sumó su triunfo número 62 en esta campaña en el circuito profesional y puso la primera piedra para tratar de conquistar su octavo título del año. Al final, con el tobillo vendado, terminó sin más problemas su debut en Tokio, alterado también por la lluvia que paró durante unos momentos el choque. Antes de finalizar el primer set, cuando acababa de romperle el servicio a Báez, el duelo tuvo que detenerse por la presencia de la lluvia, aunque fue sólo durante unos minutos.
El seis veces campeón de Grand Slam empezó bien, con una tempranera rotura, pero Báez fue capaz de recuperarla para ponerse por delante en el marcador y mantener la igualdad hasta el noveno juego, donde volvió a quebrar. Ahí, hizo acto de aparición la lluvia, aunque el parón no descentró al campeón de Roland Garros y el US Open, todavía algo incómodo con su tobillo.
Alcaraz cerró el primer set nada más reanudarse el encuentro y a partir de ahí aceleró para poner la directa hacia los octavos de final, donde se citará con el belga Zizou Bergs, verdugo del chileno Alejandro Tabilo, que venía de ser campeón el martes en Chengdou. El español volvió a romper rápido y esta vez no desperdició una ventaja, acabando con cualquier atisbo de resistencia del argentino con una segunda rotura
