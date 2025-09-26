Alcaraz está entre algodones: no entrena y su continuidad en Tokio queda en el aire

La incertidumbre se cierne sobre Alcaraz con más fuerza de lo esperado. Carlitos ha amanecido en Tokio con más molestias de las esperadas en el tobillo. Lo que le ha motivado a tomar la decisión de no ejercitarse este viernes para no comprometer la zona dañada. La organización del torneo le espera, ha programado su partido contra Bergs en el último turno posible, aunque en estos momentos su continuidad está en el aire.

El murciano afronta una contrarreloj para alcanzar el punto físico más óptimo posible desde que se torciera el tobillo en el inicio del partido contra Baez. Carlitos fue atendido por los servicios médicos y pudo continuar un partido en el que se impuso al tenista argentino. La problemática siempre viene luego, cuando se enfría la musculatura. Sin embargo, el tobillo respondió bien. «Me tranquilicé porque no me dolía tanto», aseguró. Alcaraz una vez fuera de la pista.

El murciano decidió no someterse a pruebas médicas, serán las sensaciones que tenga las que diriman su presencia en la próxima ronda. Eso sí, ha pasado por las manos de Juanjo Moreno, su fisioterapeuta, quien le ha masajeado para reducir el dolor de cara a su próximo partido, que será contra el belga Zizou Bergs. «Trataré de recuperarme, de hacer todo lo posible para estar listo para la siguiente ronda», dijo el murciano.

La organización del torneo nipón esperará al murciano que estará entre algodones hasta última hora. Apurará las opciones para continuar en una pista en la que debuta y ha sido recibido como la estrella mundial que es. Al mismo tiempo su el calendario tenístico todavía aguarda eventos de prestigio como las ATP Finals y la Copa Davis, sus dos principales objetivos del final de año. Forzar no parece la mejor vía, menos en un ATP 500, pero Alcaraz competirá si las molestias no son muy fuertes.

No es la primera vez que Alcaraz se tuerce el tobillo y decide seguir compitiendo. De hecho, en caso de que todo discurra por el camino positivo y el murciano levante el trofeo en Japón, tampoco sería la primera vez que lo hace mermado. Carlitos, un prodigio en esto de la elasticidad, ha transformado ya dos torceduras de tobillo en título, ambas en 2022 y ambas en España. La primera en el Godó y apenas un mes después en el Masters 1.000 de Madrid.