El caos del centro de menas de Hortaleza: salidas nocturnas sin control con complicidad de los educadores

OKDIARIO regresa al barrio madrileño de Hortaleza para sacar a la luz la grave situación que se vive entorno al centro de menores extranjeros no acompañados (menas), donde la falta de control y supervisión ha derivado en graves problemas de seguridad para el barrio.

Según puede comprobarse en las imágenes, los menores tutelados abandonan regularmente las instalaciones durante las horas nocturnas sin que exista supervisión alguna por parte del personal del centro. Los jóvenes se congregan habitualmente en el parque Isabel Clara Eugenia, donde consumen alcohol y sustancias estupefacientes hasta altas horas de la madrugada.

Lo más preocupante es que los menas de este centro de Hortaleza no sólo no cumplen con los horarios establecidos, sino que cuentan con la complicidad de los educadores del centro que los hacen entrar por una puerta lateral cuando los menores deciden regresar a altas horas de la noche.

En las imágenes se aprecia cómo los menas entran con una mochila —que nadie revisa a la entrada y que podría contener desde alcohol hasta drogas— mientras hacen peinetas cuando se percatan de que están siendo grabados por las cámaras de este periódico.

Los vecinos de la zona del centro de menas de Hortaleza viven una situación insostenible que ha escalado dramáticamente en los últimos meses. Solamente el lunes tuvieron lugar tres asaltos a ancianos entre las 11:00 y las 18:00 horas. Fuentes policiales han asegurado a OKDIARIO que los autores de los tres asaltos eran individuos de origen marroquí, así como que pertenecían al Centro de Primera Acogida de Hortaleza.

El caso más grave destapado por este medio es la violación de una menor de tan solo 14 años, un delito que ha conmocionado profundamente a la comunidad vecinal y que pone de manifiesto la magnitud del problema de seguridad.