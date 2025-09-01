Dos encapuchados agreden a dos menas en Hortaleza tras la violación a una niña de 14 años

Dos individuos encapuchados asaltaron este domingo por la noche a dos menores migrantes del Centro de Primera Acogida de Hortaleza y a un mayor de edad en las inmediaciones del propio centro, dejando a uno de los agredidos hospitalizado. Esta agresión llega horas después de que una niña de 14 años fuera violada a manos, presuntamente, de un marroquí de 17, interno del centro de menas del barrio de Hortaleza.

Los hechos se produjeron pasadas las 22:00 horas en un parque público cercano al controvertido centro de acogida, cuando los encapuchados «asaltaron y golpearon» a los menores migrantes, según han confirmado este lunes el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y la Policía Nacional.

Uno de los menas agredidos tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Clínico de la capital, donde permaneció hasta aproximadamente la 1:00 de la madrugada, según han confirmado fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

Durante una rueda de prensa celebrada para detallar el balance de criminalidad del primer semestre del año, el delegado del Gobierno ha destacado que la Policía Nacional se encuentra al frente de las investigaciones de este nuevo episodio violento.

Francisco Martín ha sido contundente al afirmar que a quienes cometan delitos les debe caer toda la «intensidad» policial, y ha lanzado un mensaje claro: «los discursos de odio terminan expresándose en delitos de odio».

Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha condenado esta agresión y ha defendido el Estado de Derecho como garante de la seguridad nacional. «Confío en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hagan una rápida investigación, ojalá logren detenerlos y ponerlos a disposición judicial porque quienes creemos en el Estado de Derecho y en la democracia creemos en que esto no puede ser la ley de la selva. Y si es terriblemente lamentable esa violación nadie está legitimado para tomarse la justicia por su mano», ha dicho el dirigente de Vox durante una visita al barrio de Hortaleza.