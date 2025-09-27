El Gobierno escribe ahora a las maltratadas para pedirles «tranquilidad» tras el fiasco de las pulseras

El Gobierno ha enviado mensajes masivos a mujeres maltratadas para tratar de justificarse tras el escándalo de las pulseras antimaltrato defectuosas que destapó OKDIARIO. Diez días ha tardado el Ejecutivo de Pedro Sánchez en dirigirse de forma personalizada a las afectadas y lo ha hecho a través de un mensaje tipo, de contenido visiblemente propagandístico, que ha enviado a sus teléfonos móviles. En ese mensaje el Gobierno ni habla ni da explicación alguna sobre los gruesos fallos de ese sistema de protección de mujeres maltratadas.

En un breve texto, el Gobierno insiste en negar la desprotección a la que condenó durante meses a las mujeres que dependían de estos sistemas telemáticos que son esenciales para garantizar que están alejadas de sus maltratadores y que éstos son cazados y juzgados si quebrantan las órdenes de alejamiento.

OKDIARIO ha comprobado el envío de estos mensajes. Una de las afectadas lo ha recibido y atestiguado ante este periódico. La remisión de ese texto ha sido encomendada por el Gobierno al Centro Cometa, que gestiona este sistema telemático de protección y que depende del Ministerio de Igualdad. Los envíos se han hecho, por tanto, apenas 48 horas después de que la ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, fuera reprobada por el Congreso, que solicitó su dimisión por el escándalo. El caso afecta de lleno tanto a Redondo como a su antecesora al frente de este ministerio, la podemita Irene Montero.

En un tono propagandístico en el que el Gobierno no asume fallo alguno, pese a haberse puesto en evidencia tanto por la Memoria de la Fiscalía de 2024 como por numerosos testimonios de víctimas de maltrato, el mensaje que está haciendo llegar a las afectadas pide a cada una de ellas «tranquilidad».

«Queremos que sepas que nunca has estado desprotegida», insiste este mensaje en idéntica línea que lo está haciendo en público el Gobierno de Sánchez para tratar de esquivar su responsabilidad por lo ocurrido.

Los fallos se remontan a 2023, año en que se produjo el cambio de adjudicatario de este sistema telemático que acabó con la retirada de dispositivos de fabricación israelí a cambio de otros más baratos que pueden comprarse por AliExprés. A los fallos en el funcionamiento del sistema se sumó un apagón de las bases de datos que ha impedido disponer de elementos probatorios esenciales para perseguir y condenar a maltratadores que quebrantaron órdenes de alejamiento.

«Estamos contigo»

De nada de esto habla el mensaje propagandístico trasladado por el Gobierno a los teléfonos móviles de las afectadas. El texto afirma que «tu seguridad ha sido, es y seguirá siendo nuestra prioridad». Y remarca que «seguimos trabajando con firmeza en el acompañamiento y protección que mereces a través de Cometa».

Para terminar, insta a las mujeres que dependen de este sistema de protección a que llamen a Cometa. «Si tienes dudas, inquietudes o necestias consultarnos, puedes contactar con el Servicio Cometa en el 900 842 325», reza este mensaje que se remata con la siguiente frase: «Estamos contigo 24 horas. No estás sola».