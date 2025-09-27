Pulseras antimaltrato, al auxilio del maltratador

Por si a alguno le parecieran pocas las informaciones que OKDIARIO viene publicando sobre la chapuza de las pulseras antimaltrato que el Gobierno destinó para proteger a las mujeres baste un nuevo dato: los quebrantamientos de las órdenes de alejamiento alcanzaron su peor cifra cuando se produjo el caos con los dispositivos telemáticos del Ministerio de Igualdad, entonces encabezado por la podemita Irene Montero y ahora por la socialista Ana Redondo, que amenaza con igualar -y mira que era difícil- el nivel de mentiras y sectarismo de su predecesora en el cargo.

Dicho de otro modo: el año en el que entró en vigor el nuevo contrato de dispositivos telemáticos hubo un 50% más de violaciones de las medidas de protección, un brutal incremento derivado en gran medida de los fallos de las nuevas pulseras, infinitamente menos fiables y seguras que las anteriores. Los errores en esa adquisición provocaron la desprotección de las víctimas, como admitió la Memoria de la Fiscalía, aunque después el fiscal general, el imputado Álvaro García Ortiz -siempre al servicio del Gobierno-, tratara de desmentir el trabajo de su propio organismo.

Íronías del destino, fueron los diputados de Sumar Engracia Rivera y Enrique Santiago, líder del Partido Comunista, quienes presentaron en junio una pregunta para respuesta por escrito del Gobierno sobre la protección de las víctimas de violencia de género.

Concretamente, pretendían conocer el número total de órdenes de alejamiento y número de denuncias por quebrantamiento de órdenes de alejamiento en el periodo entre 2020 y 2024. En su respuesta, el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska respondió con el número de «infracciones penales conocidas» en cuanto al «quebrantamiento de orden de protección y alejamiento» en los últimos años.

Y su respuesta reveló que estas crecieron de forma notable precisamente cuando se produjo el cambio de contrato y de pulseras. Más claro, agua. Dicho esto, a la actual ministra de Igualdad el dato le parecerá «un bulo». En este caso, un bulo de Interior.