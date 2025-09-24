El Congreso reprueba a la ministra de Igualdad por la chapuza de las pulseras destapada por OKDIARIO

El Congreso de los Diputados ha reprobado este miércoles a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, como consecuencia de la chapuza de las pulseras antimaltrato defectuosas, destapada a raíz de una información exclusiva de OKDIARIO. La reprobación a Redondo, que partió de la moción de interpelación en el pleno de la Cámara a instancias del PP, ha salido adelante con 170 votos a favor, de Partido Popular y Vox, 162 en contra y 16 abstenciones, correspondientes a ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria, socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez.

Los votantes a favor han exigido el cese inmediato de la actual ministra de Igualdad, principal responsable, junto a su antecesora, la podemita Irene Montero, de la gestión de los dispositivos de control telemático de agresores machistas, cuyos fallos han puesto en peligro a las mujeres maltratadas.

La reprobación a Redondo se produce por su «negligente gestión al frente del Ministerio» de Igualdad y desde el Partido Popular exigen a Pedro Sánchez el «cese inmediato» de la titular debido a los «graves fallos en el sistema Cometa encargado de las pulseras antimaltrato». La iniciativa también pide información urgente sobre las circunstancias en las que se han producido los errores y sobre las medidas para solventar los «graves perjuicios causados a las víctimas afectadas».

El pasado viernes, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, anunció una moción a debatir en el pleno de este miércoles, en cuyo primer punto el PP instaría a «la reprobación por parte de esta Cámara a la ministra de Igualdad».

En defensa de la moción sobre la ministra de Igualdad, la diputada popular Patricia Rodríguez se ha mostrado «indignada» ante los fallos de las pulseras telemáticas y ha incidido en la necesidad del «cese inmediato» de la máxima responsable. Además, ha subrayado que la «bandera feminista» del PSOE «se cae a pedazos por sus mentiras y por su enorme hipocresía» y que el lema «soy feminista porque soy socialista no se lo cree nadie».

Redondo lo niega todo

Ana Redondo ha intervenido este miércoles en la sesión de control al Gobierno, en el Congreso, y en un tono cada vez más elevado, ha negado cualquier problema con las pulseras antimaltrato defectuosas, cuya gestión le ha supuesto la reprobación posterior de la Cámara.

En respuesta al diputado popular Jaime de los Santos, la ministra de Igualdad ha pedido que «dejen de alarmar, de generar dudas en las víctimas» y ha relacionado la información exclusiva de OKDIARIO que destapó el caso con «bulos, falsedades y mentiras». Asimismo, Redondo ha exigido «que dejen de utilizar a las víctimas como ariete contra el Gobierno», cuando hay testimonios de las propias mujeres maltratadas asegurando que las pulseras daban «fallos constantes» que impedían su «seguridad» contra los agresores.

«¿Dónde están las sentencias?», ha continuado Redondo desde su escaño. «La Fiscalía tuvo que rectificar, como también ha tenido que rectificar la portavoz del Observatorio del CGPJ. ¿Dónde están esas sentencias? ¿Quién tiene esas sentencias? No se conocen, no se saben, han generado una alarma absolutamente impropia», ha añadido Ana Redondo, visiblemente alterada, desde su escaño.