La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha negado este miércoles, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, cualquier tipo de responsabilidad del Ejecutivo central en el caso de las pulseras antimaltrato defectuosas. Redondo, a quien el Partido Popular ha pedido la de nuevo su dimisión, ha ido elevando el tono de su discurso y repetido que dejen «los bulos, falsedades y mentiras».

En respuesta al diputado del PP, Jaime de los Santos, la ministra de Igualdad ha rogado «encarecidamente» que «dejen de alarmar, de generar dudas en las víctimas». Ahí, ha recuperado un discurso ya utilizado en días anteriores y que es característica del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Con bulos, con falsedades, con mentiras, que dejen de utilizar a las víctimas porque siempre han utilizado ustedes a las víctimas como ariete contra el Gobierno, con bulos y falsedades», ha repetido Redondo.

La responsable del ministerio que ha desprotegido a las mujeres maltratadas con pulseras defectuosas ha negado la mayor sobre la exclusiva de OKDIARIO y las informaciones que han sucedido a la misma, sobre los fallos en los dispositivos antimaltrato. «Es radicalmente falso, no es cierto, que ninguna mujer que portara pulsera haya sido asesinada como ustedes han dicho», ha subrayado, volviendo a justificarse en que no hay muertes con motivo de su garrafal error.

A continuación, ha utilizado otra coletilla habitual del Gobierno de Sánchez. «Hoy quieren reprobarme a mí por un asunto en el que ninguna de las mujeres en el que llevaban pulsera ha sido asesinada, mientras que no reprueban al señor Mazón que tiene a su espalda a más de 200 mujeres y hombres víctimas», ha comentado, elevando cada vez más el tono en su intervención.

Redondo, en resumen, lo ha negado todo en su discurso en el Congreso de los Diputados. Según afirma, ni es cierto «que los dispositivos sean de Aliexpress», ni «que los datos los tenga una empresa israelí» sino que son del Ministerio de Igualdad, ni tampoco «que las incidencias hayan puesto en riesgo a ninguna de las víctimas», pese a que hay testimonios, como el recogido por OKDIARIO, que constatan el miedo de las mujeres maltratadas con unas pulseras que son «un martirio» por sus «fallos constantes».

«¿Dónde están las sentencias?», ha continuado Redondo desde su escaño. «La Fiscalía tuvo que rectificar, como también ha tenido que rectificar la portavoz del Observatorio del CGPJ. ¿Dónde están esas sentencias? ¿Quién tiene esas sentencias? No se conocen, no se saben, han generado una alarma absolutamente impropia», ha añadido.

Para finalizar, la ministra ha dicho que «lo importante es que las mujeres tienen que saber que están protegidas» a pesar de los fallos en las pulseras. «El sistema funciona», ha querido destacar, junto a que las mismas «están controladas por la Policía y en todo momento saltan las alertas».

El PP señala al Gobierno

La intervención de Ana Redondo se ha producido como respuesta a Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, quien ha reprochado al Gobierno de Sánchez el escándalo de las pulseras antimaltrato, que desveló este medio. Según el diputado popular, el Ejecutivo y, en concreto, el Ministerio de Igualdad comandado por Redondo han utilizado al feminismo y a las mujeres únicamente «para conseguir votos».

«Jamás les ha importado la causa feminista porque sólo la han manoseado», ha señalado De los Santos, en una nueva sesión de control al Gobierno, en el Congreso, marcada por la ausencia de un Pedro Sánchez de viaje en Estados Unidos.

«Todo lo que toca el señor Sanchez se ensucia, se rompe, se abusa», ha argumentado el dirigente del Partido Popular que ha recordado a la ministra de Igualdad su consejo de abandonar su escaño en cuanto se destapó el escándalo porque, a su juicio, «se iba a acabar infectando».