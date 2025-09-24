El PP desenmascara al Gobierno feminista de Sánchez: «Utilizan a las mujeres para conseguir votos»

Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, ha reprochado al Gobierno de Sánchez el escándalo de las pulseras antimaltrato desvelado por OKDIARIO. A su juicio, han utilizado al feminismo y a las mujeres únicamente «para conseguir votos». «Jamás les ha importado la causa feminista porque sólo la han manoseado», ha señalado.

En una nueva sesión de control al Gobierno, marcada no obstante por la ausencia notable del presidente Pedro Sánchez de viaje en Estados Unidos, el diputado del PP ha mantenido un tenso enfrentamiento con la titular del ramo, Ana Redondo, a quien toda la bancada popular ha instado a pedirle su dimisión.

«Todo lo que toca el señor Sanchez se ensucia, se rompe, se abusa», ha argumentado el dirigente del PP que, a renglón seguido, ha recordado a la ministra de Igualdad su consejo de abandonar su escaño en cuanto se destapó el escándalo porque, a su juicio, «se iba a acabar infectando».

Ante la mirada absorta desde su escaños de Redondo, de los Santos ha insistido en la petición del Grupo Popular de pedir este miércoles su reprobación en el Congreso de los Diputados. «A ustedes la política sólo les importa para poner en el centro de la cuestión sus intereses, casi siempre, infames», ha espetado.

El diputado del PP que le ha reprochado a la titular de Igualdad haber abandonado a las mujeres víctimas de violencia de género primero con la Ley del sólo sí es sí, luego con los que ha calificado de «trapicheos» de los puntos violenta. «Se lo dijo el CGPJ y se lo dijo su amiguete, el fiscal general del Estado», ha recordado.

En su turno de intervención, de los Santos, que también ha acusado al Gobierno de coalición en bloque de revictimizar a las mujeres, les ha reprochado que en España hayan sido y sean miles las mujeres que estén sufriendo la «lacra de la violencia machista». Una cuestión, ha recordado, «que nos interpela a todos.

A su juicio, es el Ejecutivo el único responsable de la mala gestión sobre las 4.600 pulseras antimaltrato. De los Santos, que ha acusado al Gobierno de utilizar el feminismo y a las mujeres «para conseguir votos», les ha reprochado también «que jamás les ha importado la causa feminista porque sólo la han manoseado y ahora es cuando se demuestra». Un momento presente, en el que ha recordado deberían asegurarles que su día a día «sea un poco más tranquilo».