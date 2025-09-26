La jornada 7 de la Liga 2025-2026 ya está en marcha con 10 partidos. El Real Madrid sigue líder absoluto tras golear al Levante y jugará el derbi madrileño frente al Atlético en el Metropolitano. El Barcelona en cambio recibirá a la Real Sociedad, equipo necesitado de puntos después de un arranque irregular.

En esta séptima jornada, los partidos que se disputarán son los siguientes: Girona-Espanyol, Getafe-Levante, Atlético-Real Madrid, Mallorca-Alavés, Villarreal-Athletic, Rayo-Sevilla, Elche-Celta, Barcelona-Real Sociedad y Betis-Osasuna.

Los partidos de la jornada 7 de Liga

Girona 0-0 Espanyol

Empate amargo en Montilivi entre Girona y Espanyol que no amarga una semana más al conjunto de Míchel. A pesar que el conjunto catalán tuvo sus ocasiones, no pudieron romper el muro de perico para poder llevarse tres puntos que hubiese sido el premio a la mejoría en el juego y salir de la zona del descenso. Respecto al Espanyol, continúa su mala racha de resultados después del gran arranque de temporada. Ya son tres pinchazos consecutivos que ponen en peligro su estancia en la zona Championa.