‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 26 de septiembre

No es ningún secreto que De Viernes, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido convertirse en uno de los programas que más éxito continúa cosechando en la cadena principal de Mediaset. Y siendo honestos, no es para menos. Si hay algo por lo que destaca este equipo es por conseguir los testimonios más buscados en la prensa del corazón. Un claro ejemplo lo encontramos en la entrega del pasado viernes 19 de septiembre, en la que Carlo Costanzia acudió a plató para desmontar la versión que Mar Flores ha reflejado en sus memorias respecto a la relación sentimental que mantuvieron. Además, Ana María Aldón concedió una entrevista tras varios meses alejada de los focos, donde se pronunció sobre lo ocurrido en este tiempo, así como la trágica pérdida de Michu. Así pues, es el momento perfecto para conocer la lista completa de invitados de De Viernes para hoy, viernes 26 de septiembre.

Sonia Moldes

La que fuese pareja de Alessandro Lecquio entre 1997 y 1999, se sentará en el plató del programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta para desmontar el discurso del italiano respecto a su relación con Mar Flores, así como las polémicas imágenes publicadas en la revista Interviú. De esta forma, con todo lujo de detalles, la invitada de De Viernes explicará cómo vivió aquella época y aquella situación. Es más, en esta entrega, se dará a conocer el supuesto malestar de Mar Flores con el posado familiar en el cumpleaños de Terelu Campos, en el que estuvo presente su ex pareja Carlo Costanzia.

Maite Galdeano y Cristian Suescun

Madre e hijo se reencontrarán tras varios meses alejados. El hermano de Sofía se sentará en De Viernes tras romper todo vínculo con ella, con el fin de explicar los motivos por los que ha tomado esta drástica decisión y por qué Kiko Jiménez tiene algo que ver en esto. Además, tanto Maite como Cristian, darán a conocer los detalles que conocen respecto a los rumores de infidelidad de Sofía con Juan Faro, reconocido influencer. Una información que podría llegar a poner en riesgo la relación sentimental de la de Pamplona con Kiko Jiménez.

Elia Muñoz y Mayte Zaldívar

La hija y la ex mujer de Julián Muñoz estarán en De Viernes, siendo la primera vez de Elia en un plató de televisión. Lo hacen en una fecha muy señalada, como es el primer aniversario de la muerte del ex alcalde de Marbella. De esta manera, las dos analizarán diversas imágenes inéditas de la entrevista póstuma que Julián concedió a Santi Acosta, presentador de este programa.

Por si fuera poco, en esta nueva entrega de De Viernes, disfrutaremos de un nuevo debate de Supervivientes All Stars, en el que estarán Marta Peñate, Rocío Flores, María Jesús Ruiz y Yola Berrocal como colaboradoras. Pero no estarán solas, ya que se sumará a esta lista José Carlos Montoya, ex concursante de Supervivientes 2025.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.